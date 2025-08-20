Campli incanta con la 54ª edizione della sagra più antica d’Abruzzo

CAMPLI – La 54ª edizione della storica Sagra della Porchetta Italica di Campli si è aperta con un successo straordinario, confermandosi tra le manifestazioni gastronomiche più prestigiose e partecipate del Centro Italia.

Già dalle prime ore del pomeriggio il centro storico di Campli si è animato di visitatori provenienti da tutta la regione e dalle vicine Marche, attratti dall’inconfondibile profumo della porchetta che ha invaso le vie e le piazze del borgo. Alle 19.00, il Corso principale appariva gremito di appassionati pronti a degustare la rinomata specialità che ha reso celebre la cittadina farnese.

Il tradizionale taglio del nastro ha visto la presenza di numerose autorità, a testimonianza del prestigio di una sagra che rappresenta non solo un appuntamento gastronomico, ma anche un vero e proprio simbolo identitario e culturale per l’Abruzzo.

A seguire, la serata si è trasformata in una grande festa grazie al travolgente show musicale di Gianni Schiuma, che ha saputo coinvolgere tutte le generazioni in un’entusiasmante discoteca a cielo aperto. Sotto le note dello showman marchigiano, la piazza è diventata un palcoscenico di musica, danza e convivialità, esaltando lo spirito di comunità che da sempre caratterizza l’evento.

Non sono mancati i turisti, molti dei quali hanno approfittato dell’occasione per visitare i tesori artistici e religiosi del borgo, aperti straordinariamente per l’inaugurazione. Un segnale importante del legame tra tradizione gastronomica e valorizzazione culturale che la Sagra della Porchetta di Campli sa custodire e rilanciare anno dopo anno.

La manifestazione proseguirà fino al 24 Agosto con un ricco programma di spettacoli e momenti di intrattenimento e culturali, confermando Campli come capitale della porchetta e punto di riferimento imprescindibile nel panorama delle sagre italiane.