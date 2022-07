Campionato italiano di Footvolley fa tappa a Giulianova il 17 luglio

GIULIANOVA – Ancora grande sport, nel programma delle manifestazioni estive giuliesi. Si svolgerà infatti domenica prossima, 17 Luglio, nella splendida cornice del Serenella Beach Club, la seconda tappa del campionato italiano di Footvolley.

Si tratta di uno degli sport da spiaggia più spettacolari, l’unico capace di combinare le difficoltà dei tradizionali “beach games” con la tecnica calcistica. A rendere ancora più emozionante la disciplina, una considerevole dose di “follia” acrobatica.

Tra i protagonisti di domenica, oltre ai migliori atleti della penisola, i due ex calciatori Aldair Nascimento Dos Santos e Max Tonetto, capaci entrambi di spingersi fino ai quarti di finale nel primo appuntamento stagionale andato in scena ad Ostia il 5 giugno scorso.

La formula, precisano gli organizzatori, è quella consueta: al mattino si svolgeranno le gare dei 4 gironi che comporranno la griglia del tabellone ad eliminazione diretta. La finale di tappa è prevista alle 18.

Tra le coppie favorite c’è sicuramente quella composta dai due romani Federico Iacopucci e Alain Faccini, campioni d’Italia in carica e primi nel ranking stagionale. Entrambi, insieme ai romagnoli Isli Bejtaga e Andrea Mazzotti, rappresenteranno l’Italia alle fasi finali dell’Europeo, in programma a settembre.

La terza e ultima tappa del campionato Italiano 2022, sostenuto da Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), si svolgerà il 28 agosto al Marco Polo Sports Center di Viareggio.

“Lo avevamo detto – commenta l’assessore alle Manifestazioni e Turismo Marco Di Carlo – Lo sport sarebbe stato centrale, in un cartellone estivo che sta dimostrando di saper coniugare cultura e svago, intrattenimento e approfondimento. Lo sport, specie quando, come in questo caso, è praticato ad alti livelli, piace all’ Amministrazione, ai turisti e ai giuliesi. Piace perché, come pochi altri settori, riesce a richiamare un pubblico vastissimo, a catalizzare l’attenzione dei media, a valorizzare il territorio e a portare in città famiglie, appassionati e semplici curiosi”.