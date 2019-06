Campionati Regionali Assoluti di Tennis a San Giovanni Teatino

Presentata l’edizione 2019 in programma dal 22 giugno al 7 luglio negli impianti nella Cittadella dello Sport. Oltre 300 atleti iscritti

SAN GIOVANNI TEATINO – Per la prima volta San Giovanni Teatino ospita i Campionati regionali assoluti di tennis. L’annuncio è stato dato ieri sera, martedì 18 giugno, nella conferenza stampa che si è tenuta presso la Cittadella dello Sport. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio comunale Marco Cacciagrano, l’assessore allo sport Roberto Ferraioli, il Presidente del Comitato regionale FIT Luciano Ginestra ed il Presidente di SGT Sport Luciano Di Nicola

“I Campionati regionali assoluti rappresentano l’evento più importante che si svolge in Abruzzo – ha dichiarato Ginestra – ed è per noi un motivo di orgoglio averli affidati a un circolo che si dimostrato capace e dinamico in questi ultimi tempi. Mi aspetto un’ottima riuscita del torneo, anche perchè le strutture nella Cittadella dello Sport lo consentono. Lo spazio è adeguato all’evento e spero che in questo contesto gli atleti possano esprimere al massimo le loro capacità e qualità tecniche, divertendo il pubblico”.

“Non ci sono molte parole per esprimere la soddisfazione immensa di ospitare, in un gioiello come la Cittadella dello Sport, i Campionati Regionali Assoluti di Tennis – ha fatto sapere in un suo messaggio il Sindaco Luciano Marinucci – e non posso che ringraziare lo straordinario staff che, in questi anni, ha fatto un lavoro eccezionale”.

“I campionati a San Giovanni Teatino, nella nostra Cittadella dello Sport, – ha detto Ferraioli – premiano il lavoro dello staff di SGT Sport, del presidente Luciano Di Nicola e del collaboratore Massimo Candeloro. Uno staff scelto e voluto fortemente dal Sindaco Marinucci, da me e tutta l’amministrazione comunale. Per noi, questa è una soddisfazione doppia”.

L’edizione 2019 dei campionati regionali assoluti di tennis si svolgeranno da sabato 22 giugno a domenica 7 luglio. Sarà la prima volta per il Circolo Tennis SGT Sport ed il primo in un comune non capoluogo. Circa 300 gli atleti suddivisi nei 4 tabelloni: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile e doppio femminile.

Importante il montepremi, di 2 mila euro, ma soprattutto in palio ci sono gli ambiti titoli del torneo più prestigioso nel panorama regionale e che danno la possibilità di accedere ai campionati nazionali.

Il torneo si disputerà nei 4 campi in terra rossa del circolo tennis. Si parte con la quarta categoria sabato 22 in un crescendo fino alla prima settimana di luglio, quando sono in programma le sfide tra i big del tennis abruzzese.

Nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche la direzione arbitrale che è stata affidata al giudice federale Marco Mazzocchetti.

“Da ex giocatore di tennis ed attuale amministratore di San Giovanni Teatino – ha dichiarato Cacciagrano – vedere questa struttura migliorare ogni giorno mi fa sentire davvero orgoglioso. Soprattutto perchè ho partecipato a scelte che hanno fatto e fanno dei nostri impianti, e di chi li gestisce, un’eccellenza che la FIT, affidandoci i Campionati, riconosce a livello regionale e nazionale”.

“La macchina organizzativa di SGT Sport – ha dichiarato Di Nicola – sta funzionando a pieni giri e sono sicuro che sarà perfetta nei 16 giorni dei campionati. Ringrazio la Federazione per averci dato la possibilità di ospitare questo evento che conferma la qualità dei nostri impianti e riconosce l’importanza e la serietà della nostra gestione”.

Numerosi gli eventi collaterali alla manifestazione con la cena di gala in programma la prima settimana di luglio.