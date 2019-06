Caccia al Tesoro, festa del Solstizio d’Estate a Parco dei Ligustri

Alla scoperta dell’ombra degli alberi tra gioco e divertimento sabato 22 giugno al CEA Parco dei Ligustri

LORETO APRUTINO – Al CEA di interesse regionale Parco dei Ligustri torna la Caccia al Tesoro in occasione della festa del Solstizio d’Estate. Un evento dedicato al gioco e al divertimento che è anche una lezione di botanica e di arte dei giardini. Per l’occasione l’argomento principale sarà proprio l’ombra degli alberi e le sue caratteristiche. La Caccia al Tesoro si svolgerà nel pomeriggio di sabato 22 giugno a partire dalle 17:00. La partecipazione è aperta a bambini e famiglie.

“Con l’arrivo della canicola estiva è indispensabile parlare di ombra degli alberi” , spiega Alberto Colazilli, responsabile del Centro di Educazione Ambientale, “Un argomento troppo spesso lasciato nel dimenticatoio e non apprezzato. Gli alberi e le infrastrutture verdi sono essenziali per mitigare l’isola di calore urbana, abbattere le alte temperature e migliorare le nostre condizioni di vita. Quante volte abbiamo sentito il bisogno di sostare sotto un grande albero perchè ci crea un senso di benessere, consapevoli che l’irraggiamento solare diventa insopportabile ed abbiamo bisogno di un immediato riparo. L’albero ha proprio questa funzione, quella abbassare di svariati gradi la temperatura al suolo in modo che il nostro organismo possa respirare e sentirsi meno sofferente”.

“Attraverso questa Caccia al Tesoro vogliamo sviluppare la conoscenza dei servizi ecosistemici degli alberi“, continua Colazilli, “I piccoli ospiti, insieme alle famiglie, dovranno cimentarsi nella ricerca di indizi e risoluzione di indovinelli legati proprio all’ombra degli alberi. Sarà quindi una sorta di laboratorio interattivo per i più piccoli alla scoperta del mondo vegetale e del microclima del giardino”.

COME PARTECIPARE

Per la partecipazione alla Caccia al Tesoro la prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@villadeiligustri.com o chiamando il 3291521643.