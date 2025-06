Campi estivi Legambiente 2025 in Abruzzo: programma

TORNARECCIO – Da oltre 30 anni, Legambiente invita persone a partecipare a progetti di protezione e valorizzazione del territorio, sia in Italia che all’estero. I campi di Legambiente offrono esperienze uniche per chi desidera arricchire le proprie conoscenze, migliorare il proprio stile di vita e prendersi cura del pianeta. I partecipanti lavorano insieme, cucinano, esplorano i luoghi e si divertono. Ogni anno, sono migliaia coloro che si uniscono a questi progetti. Legambiente offre campi di volontariato per adulti e per giovani, con iscrizioni disponibili sul sito ufficiale.

Durante una conferenza stampa a Tornareccio, sono state presentate le proposte per i campi estivi del 2025 in Abruzzo, con la presenza di rappresentanti di Legambiente e sindaci dei comuni coinvolti. I campi prevedono attività come la manutenzione di sentieri, il recupero di strutture in pietra a secco e la tutela della biodiversità. Tutti i volontari ricevono formazione all’inizio dell’esperienza per essere pronti ad agire. La direttrice di Legambiente Abruzzo, Donatella Pavone, ha sottolineato che il volontariato è fondamentale per combattere il cambiamento climatico e il degrado ambientale.

Il nuovo presidente di Legambiente Abruzzo, Gianluca Casciato, ha evidenziato l’importanza del volontariato per coinvolgere i giovani e attivare le comunità locali. Ha inoltre sottolineato la necessità di proteggere la biodiversità nella regione, specialmente nei parchi nazionali. La transizione ecologica richiede azioni concrete sui territori.

I campi di volontariato 2025 in Abruzzo:

ATESSA, dal 4 all’11 agosto, campo nazionale realizzato grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Atessa. I volontari lavoreranno su alcuni sentieri situati nell’area del Convento di San Pasquale (nel bosco di Vallaspra), la cui fondazione risalirebbe al 1408. Gli interventi consistono nella sistemazione e pulizia sentieristica e nel recupero di alcuni tratti interrotti dalla vegetazione. I volontari saranno attivi per l’organizzazione dell’evento “Corti Antiche” al quale ogni anno partecipano migliaia di cittadini, turisti e visitatori.

ARCHI, dal 5 al 13 agosto, campo internazionale promosso in collaborazione con il comune di Archi e l’Associazione Dea Pale. Al campo, che rientra in un percorso condiviso che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio e dei beni culturali del borgo di Archi, la tutela dell’ambiente ed il benessere dei cittadini, partecipano giovani volontari provenienti da varie nazioni europee ed extraeuropee.

BOMBA, dall’8 al 16 agosto, campo nazionale realizzato in collaborazione con il comune di Bomba. I volontari saranno impegnati nella pulizia e manutenzione degli antichi sentieri che collegano il borgo di Bomba con Monte Pallano e il Lago di Bomba, oltre alla cura di alcune aree del centro storico. Le attività includeranno anche la creazione di materiale turistico per la valorizzazione del territorio e la collaborazione con enti locali per la promozione culturale e ambientale dell’area.

TORNARECCIO, dal 20 al 29 agosto, campo internazionale promosso in collaborazione con il comune di Tornareccio. Il campo è una delle azioni del percorso intrapreso per tutelare e valorizzare le ricchezze naturali e culturali di monte Pallano ed è rivolto a giovani volontari provenienti da varie nazioni europee ed extraeuropee.

A TORNARECCIO, dal 20 al 29 settembre, si svolgerà un secondo campo nazionale denominato “Custodi delle api e della biodiversità” per valorizzare il territorio di Pallano, la sua storia e le tradizioni locali, in collaborazione con il comune di Tornareccio. I volontari saranno coinvolti nell’organizzazione dell’evento Regina di Miele 2025 manutenzione dei sentieri dell’area. Il campo offre un’esperienza formativa sul mondo delle api e sull’apicoltura, in collaborazione con l’Associazione professionale Apicoltori d’Abruzzo.

PRETORO, per tutta l’estate Il Grande Faggio, CEA Legambiente nel Parco Nazionale della Majella, promuove campi natura per under 18. Si può consultare il calendario sul sito www.ilgrandefaggio.it. A settembre, sempre a Pretoro, un campo internazionale per famiglie per scoprire la biodiversità nel parco.

Le attività sono realizzate con il sostegno dei comuni di Atessa, Archi, Bomba e Tornareccio e rientrano, inoltre, nel progetto “Cantieri di comunità”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla regione Abruzzo, nell’ambito del sostegno alle iniziative e progetti di rilevanza regionale e promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore e D.M. 141/2022 Risorse ADP 2022 – 2024, promosso dal Circolo Legambiente Geo APS (capofila ), Circolo Legambiente Green Lake APS, Il Melograno APS.