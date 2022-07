MONTESILVANO – “Nel periodo delle vacanze – sottolineano all’unisono il consigliere delegato al Benessere del mondo animale Giuseppe Manganiello e il sindaco Ottavio De Martinis – si registrano le punte massime di animali abbandonati (25-30%) e si stima che ogni anno, in Italia, siano abbandonati una media di 80.000 #gatti e 50.000 #cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Oltre a essere un #reato, l’#abbandono porta a un dispendio di soldi pubblici che ricade sull’intera collettività: considerando che per ogni cane ospitato in canile ogni Comune paga circa 1.000 euro all’anno, e nei canili italiani ci sono circa 200.000 quattro zampe, le proporzioni del fenomeno sono rilevanti”.

L’amministrazione comunale di Montesilvano invita i cittadini a rispettare sempre gli animali, non abbandonandoli nei periodi di vacanza, ma provvedendo a soluzioni alternative, nel caso non vi sia la possibilità di portarli con sé.