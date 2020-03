Cammino a passi di danza e armonia l’8 marzo a Ortona

ORTONA – Iniziativa che aderisce alla “Festa delle donne in cammino” promossa dalla Reta Nazionale della Donne in Cammino e dedicata a Sabina Santilli, fondatrice della Lega del Filo d’Oro.

“Festeggiamo l’8 marzo mettendoci in cammino tutti insieme: donne e uomini. Facciamolo camminando e danzando. Diamo sfogo alla nostra forza vitale, al desiderio di vedere realizzato, con il nostro contributo, un mondo migliore, dove la persona è messa in primo piano per il conseguimento del suo benessere fisico e psichico, per un Mondo in Pace e libero da ogni forma di tirannia e sopraffazione di genere, di razza e di classe sociale. NO a tutte le guerre. SI al rispetto dell’ambiente, per vivere in ARMONIA con il Creato e gli esseri umani” dicono gli organizzatori.

Il percorso si svolge lungo un tratto di costa che va dal porto di Ortona a San Vito Marina, meglio conosciuta come la “Via Verde costa dei trabocchi” o “Bike to coast”, per un totale di circa 5 km, in gran parte pianeggiante. Solo alla partenza, dal porto di Ortona alla Riserva Naturale Regionale Punta dell’Aquabella, si percorre un sentiero in salita e molto bello sotto l’aspetto naturalistico.

Il raduno è al porto di Ortona, dove si lasciano le auto. Si prosegue imboccando un sentiero all’interno di una pineta, che risale una falesia e attraversa la Riserva Naturale Regionale Punta dell’Acquabella. Breve sosta al cimitero militare canadese per ricordare e onorare la memoria dei tanti giovani che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà. Poco oltre c’è il parco attrezzato della riserva.

Un luogo molto panoramico, adatto per una sosta contemplativa e anche per una gioiosa “danza di gioia” nella quale Anna Anconitano ci coinvolgerà, e al suono di organetto e tamburi sarà un momento “circolare” per inneggiare alla Vita, alla bellezza della Natura e all’Armonia tra le persone.

É anche il momento di presentare la figura di Sabina Santilli, abruzzese fondatrice della Lega del Filo d’Oro. Dalla riserva si torna sulla via ciclo-pedonale “Bike to Coast”. Si prosegue alternando il cammino alla danza fino a San Vito Marina. Arrivati sul posto si pranza al sacco condividendo il cibo. Ognuno di noi porterà qualcosa in più da poter offrire agli altri partecipanti. La giornata continua suonando e danzando fino alle ore 15. Una navetta riporterà gli autisti sul luogo dove sono state lasciate le auto.

PROGRAMMA

Ore 9:30 – ritrovo al porto di Ortona e inizio del cammino.

Ore 10:00 – Cimitero Canadese, prima breve sosta

Ore 10:30 – Parco attrezzato Riserva naturale regionale Punta dell’Acquabella, seconda sosta

Ore 13:00 – (circa) Arrivo a San Vito e pranzo al sacco condiviso

Ore 15:00 – fine dell’evento.

SCHEDA TECNICA:

Difficoltà T (turistico)

Dislivello 100 m circa

Tempo 3 ore

Lunghezza 5 km circa

EQUIPAGGIAMENTO:

zaino, scarpe comode da tennis, bastoncini da trekking, strati termici, giacca a vento impermeabile, occhiali da sole, crema solare, cappello, borraccia per l’acqua. Facoltativi binocolo e macchina fotografica.

PRANZO:

al sacco, autogestito. Consigliamo di portare ognuno qualcosa da mangiare in più per condividerrlo insieme agli altri.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15 che comprende:

il servizio di guida ambientale escursionista, RCT e contributo che verrà devoluto a favore di un progetto di riqualificazione forestale abruzzese

PER INFO E PRENOTAZIONE:

Ideatrice e organizzatrice dell’evento:

*Carla Martorella – 342 74 52 502

Insegnante di danze popolari:

*Anna Anconitano – 349 702 7350

Guide Ambientali Escursionistiche associate ad AIGAE

*Maria di Gregorio 348.0036316

* Giovanna Verrigni 338.3077205

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA entro le ore 17:00 di venerdì 6 marzo.

E’ possibile anche inviare un messaggio WhatsApp; sarete ricontattati

INFORMAZIONE UTILE

Una navetta riporterà gli autisti al luogo di partenza per riprendere le auto.