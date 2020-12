CamminAq 2020 virtuale con 7 videoclip: il programma

In ognuno dei sette videoclip un breve messaggio per mantenere un corretto stile di vita, pur in piena epoca Covid

L’AQUILA – CamminAQ 2020, giunto ormai alla sesta edizione, passa in modalità virtuale e lo fa con una serie di ben sette video, diffusi sui social, ognuno delle quali contenere una “pillola” di indicazioni sul benessere, per mantenere uno stile di vita adeguato anche in piena epoca Covid, a costo zero, e nel rispetto delle normative anti-contagio vigenti. Spiega Francesco Fagnani presidente AINWA e Tecnico nazionale CONI di Nordic Walking. “si tratta di brevissimi video, ognuno dei quali con un argomento ben preciso. Dal consiglio a parcheggiare l’auto più distane del solito ad altre semplici strategie per mantenere un corretto stile di vita, pur nel difficile contesto della pandemia Covid”. Prosegue così l’impegno del CamminAQ, reso possibile dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila”.

AINWA, l’Associazione Italiana Nordic Walking Applicato, con sede in città, non si arrende al Covid, ma rilancia. In concomitanza del CammnAQ, infatti, ufficializzata la possibilità di divenire Istruttore di Nordic walking CONI di I livello grazie all’accordo con CSEN, il tutto con un innovativo progetto di formazione a distanza multimediale, che, a partire dai primissimi mesi del 2021, consentirà di conseguire un Diploma Nazionale da Istruttore, per essere poi pienamente operativi appena si potrà tornare ai corsi di nordic walking in piena normalità ed in presenza. Continua Fagnani “la possibilità di divenire Istruttore di Nordic con un percorso a distanza, interattivo, consente di capitalizzare l’oggi per avere, domani, la possibilità di insegnare sul campo la disciplina del Nordic walking applicato al benessere, già dalla primavera, se tutto andrà bene”.

I titoli e i link dei sette video della campagna CamminAQ 2020

ATTIVITA’ MOTORIA, la possibilità di scoprire il verde cittadino https://youtu.be/Iu5rmuvioe8

MODERAZIONE, la necessità, senza rinunce, di mantenere in questo periodo un corretto rapporto con il cibo https://youtu.be/VUY84eotu5o

PARCHEGGIA DISTANTE, quando lasciare l’auto un po’ più lontano del solito vuol dire fare attività motoria, https://youtu.be/FjHObCFVzXc

DOGGING, il nostro cane diventa un inaspettato compagno di training, https://youtu.be/xSZlF-ldPc8

STILE DI VITA ATTIVI SEMPRE E COMUNQUE https://youtu.be/7TWCasAmnAE

COMPUTER E MOVIMENTO, https://youtu.be/rEioSpOofTM

RULLARE IL PIEDE, imparare a camminare in modo attivo, https://youtu.be/o777Ckegv_U