Camilla Servadio è la nuova playmaker delle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Baia del Re Panthers Roseto hanno aggiunto al proprio organico la 30enne playmaker pescarese Camilla Servadio, una delle giocatrici più rappresentative dell’intera categoria. Cresciuta cestisticamente nella New Aurora Pescara, nella carriera di Camilla figura anche un’esperienza quinquennale ad Ancona, prima di tornare nel capoluogo abruzzese dove ha condiviso diverse stagioni assieme all’altra neopantera Lucente. Regista di grande tecnica ed intelligenza, Servadio ha dimostrato negli anni grande capacità di far girare la squadra e mettere in ritmo le compagne, ma anche la responsabilità di segnare canestri importanti nei momenti-clou delle partite.

Queste le prime impressioni di Camilla:

“Dopo un anno di stop la voglia di tornare in campo era moltissima, a maggior ragione in un nuovo ambiente e con un girone che si prospetta molto più competitivo e stimolante del recente passato vista la presenza di squadre laziali e umbre. Conosco bene coach Ghilardi che mi ha già allenata nelle giovanili: mi ero trovata bene a suo tempo, e sono sicura che sarà lo stesso anche stavolta. Anche con molte compagne c’è già un ottimo feeling: non vedo l’ora di iniziare!”.

Le qualità e l’esperienza di Camilla saranno fondamentali anche per la crescita e la valorizzazione delle tante giovani in organico, obiettivo che resta cruciale per il sodalizio diretto da Giuseppe Marini e Gianpaolo Pigliacampo assieme alla volontà di ben figurare in un campionato sempre più impegnativo come quello di Serie B. Imminenti altre novità, e le prime riconferme ufficiali per la stagione 2019/20