Un calendario unico agli eventi cittadini a Pescara entro il 2020

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate 2020 già annunciati i concerti di Ultimo, Alan Parson Project e Simple Minds

PESCARA – Cultura, Turismo e Sport insieme per offrire un calendario unico agli eventi cittadini. Questo l’obiettivo cui stanno lavorando gli assessori Alfredo Cremonese (Turismo, Eventi e Manifestazioni), Mariarita Paoni Saccone (Cultura) e Patrizia Martelli (Sport e Eventi sportivi) per affinché la città possa permettere ai cittadini di godere con il giusto relax gli eventi programmati durante l’anno. L’occasione per illustrare tale progettualità è stata data dalla Commissione Cultura, tenutasi ieri, 20 febbraio alle 12.00 nella Sala ‘Vittoria Colonna’ e avente all’ordine del giorno l’audizione degli assessori Cremonese e Paoni Saccone.

“Stiamo cercando di dare continuità ai progetti già avviati dalle precedenti Amministrazioni – ha spiegato l’Assessore Cremonese – onde evitare le sovrapposizioni delle iniziative e permettere alla cittadinanza di seguire gli eventi senza dover rinunciare ad altre manifestazioni. Per ora stiamo lavorando con la Camera di Commercio di Pescara, l’Ente Manifestazioni Pescaresi e il Marina di Pescara ma presto contatteremo anche gli operatori privati per tentare una sinergia progettuale attenta al calendario”.

Il calendario unico degli eventi non sarà ancora del tutto fruibile per la prossima estate. L’Assessore Cremonese ha spiegato che molte iniziative erano già state programmate con mesi di anticipo. L’obiettivo del lavoro sinergico è quello di arrivare entro l’anno 2020 a un primo step per la calendarizzazione degli eventi, per poi creare un percorso virtuoso che permetterà in futuro di poter programmare con la massima tranquillità la scelta delle offerte.

“Ho chiesto agli operatori commerciali di programmare gli orari dei negozi tenendo presente che in estate i cittadini amano vivere la città fino a tardi. L’apertura dei negozi fino alle 24,00 permetterebbe di offrire, accanto agli eventi, anche la possibilità di fruire dell’anima commerciale di Pescara. Il calendario unico rappresenterebbe un vantaggio per il cittadino, per gli operatori economici e per la stessa Amministrazione Comunale che potrebbe lavorare con largo anticipo sulle proposte e pubblicizzarle adeguatamente anche fuori dai confini urbani e nelle regioni limitrofe”.

Anche l’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico per poter dare il giusto risalto ad iniziative che altrimenti verrebbero offuscate da proposte parallele.

L’Assessore Cremonese, ha infine anticipato alla Commissione presieduta dall’Avv. Manuela Peschi che l’estate 2020 vedrà a Pescara artisti di grande calibro quali Ultimo, Alan Parsons Project e Simple Minds mentre agli inizi di Aprile la manifestazione “Cartoons on the Bay” porterà in città un festival internazionale di grande richiamo, promosso dalla RAI e dedicato all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale.