Montesilvano, istituite le sei commissioni consiliari della Nuova Pescara

PESCARA – Si è riunita ieri nella sala consiliare del Comune di Montesilvano la commissione Statuto della Nuova Pescara, alla presenza dei capigruppo dei tre consigli comunali. Del Comune di Montesilvano hanno partecipato Corrado Di Battista (Lega), Vincenzo Fidanza (Pd), Francesco Maragno (Forza Italia), Gabriele Straccini (M5S) e Valter Cozzi (Udc); del Comune di Pescara: Claudio Croce di Forza Italia, Adamo Scurti di Pescara Futura, Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle, Carlo Costantini di Faremo Grande Pescara; del Comune di Spoltore: Francesca Sborgia (Pd), Cinzia Berardinelli (Insieme Luciano Di Lorito Sindaco), Stefano Burrani (Scegli Spoltore – Lista Teodoro), Andrea Sborgia (Nuova Presenza per Spoltore), Filomena Passarelli (M5S), Antonella Paris (Lega).

“Con i capigruppo – spiega il presidente della commissione Statuto, Enzo Fidanza – siamo andati avanti con i lavori e abbiamo definito le sei commissioni consiliari. La prima riguarda: bilancio, tributi e personale, la seconda: politiche sociali e scolastiche, la terza: promozione turistica, sport e cultura, la quarta: ciclo idrico, rifiuti e manutenzione, la quinta: polizia municipale e protezione civile e la sesta: trasporto pubblico, mobilità, lavori pubblici e urbanistica. Ognuna delle sei commissioni avrà competenze definite, rispettando in parte quelli che sono i contenuti della legge regionale e inserendo anche quelle funzioni, che la legge non contempla, perche la normativa fornisce le procedure in maniera indicativa. Inoltre siamo andati avanti con i lavori dell’assemblea costitutiva e abbiamo fissato il prossimo incontro a martedì 3 marzo alle ore 16,00 nella sala consiliare del Comune di Spoltore. Nel frattempo proseguiremo il lavoro con i tre segretari comunali per rivedere le proposte e le integrazioni arrivate”.