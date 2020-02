Giornata Ecologica a Spoltore il 24 febbraio: ecco dove

SPOLTORE – L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Rieco spa, comunica la programmazione per lunedì 24 febbraio, località Spoltore Capoluogo dalle ore 8.00 alle ore 12, nel piazza adiacente a via Unione Europea, di una giornata ecologica al fine di consentire un adeguato conferimento di rifiuti ingombranti.

Nell’area sarà posizionato un container presidiato dal personale della Rieco a cui verra consegnato il rifiuto per un corretto conferimento.

Sono esclusi, in quest’occasione, tutti i rifiuti Raee (cioè apparecchiature elettriche ed elettroniche, come ad esempio frigoriferi, televisori, lavatrici).