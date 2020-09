É stato presentato ufficialmente questa mattina all’EKK hotel il nuovo allenatore del Pescara: “Unico obiettivo oggi giocare bene al calcio”

PESCARA – Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Pescara oltre al nuovo tecnico era presente anche il presidente Daniele Sebastiani. Queste le prime parole del tecnico Oddo: ”Io sono molto amareggiato, anche da quanto scritto dai giornali sul presunto accordo precedente alla gara dai play out. Non accetto queste fake news. La trattativa è iniziata cinque giorni fa e prima, posso assicurarvi e ne ho le prove, che non c’è mai stato un contatto. Capisco i tifosi ma non posso accettare che organi di stampa mettono in giro notizie false e adirò a vie legali eventualmente. Ho dato tutto fino all’ultimo giorni per il Perugia. A partire dai dirigenti sanno perfettamente cosa è stato. Chiudo definitivamente l’argomento.

Nel calcio si ottengono i risultati solo perché si creano delle circostanze che fanno sì che si raggiunga un obiettivo. Per un allenatore è necessario che sia l’appoggio totale della società. La mia è stata una scelta ponderata ma soprattutto perché ho trovato una società che mi conosce e che possono proteggermi nei momenti di difficoltà. Se una società vuole prendere giocatori importanti, significa non fare bene perché non è neanche detto che si raggiungano i risultati. Servono anche altre componenti fondamentali. In questo momento ci dobbiamo attenere solo alla realtà dei fatti e cioè che il Pescara si è salvato ai calci di rigore nei play out, ha perso dei calciatori importanti e che in questo momento siamo in totale ricostruzione.

Per questo non ci sono obiettivi, l’unico è quello di giocare bene al calcio e questa è la priorità. Bisogna far divertire le persone. L’ultimo dei miei problemi è la sfida, anzi mi dà maggiore forza. Tante volte mi hanno detto che sono presuntuosa ma non lo sono. Credo a me stesso, quello sì. Non significa essere il migliore ma ho la consapevolezza di fare un buon lavoro. C’è un cammino da fare insieme di due anni, significa che la società mi ha voluto. Sono sempre lo stesso Oddo, non ho fatto la preparazione a Piazza Salotto perché sono brillante ma per far capire ai ragazzi che la città era con loro.

Non conta quante volte si cade ma quante volte ci si rialza. La ricetta per far tornare entusiasmo attorno alla squadra è il calcio. So cosa vogliono i tifosi pescaresi e al primo posto mettono il divertimento forse anche più del risultato. Come ho sempre detto, sono un grande sostenitore dell’idea che i risultati positivi arrivino grazie ad un buon calcio. Bisogna dare una fisionomia a questa squadra. In base ai calciatori, bisognerà mettere nelle migliori condizioni i calciatori. Non mi fossilizzo sui moduli ma sulla qualità di gioco.

La trattativa è nata così: Sebastiani: ”Dov’ stì?” Io:”A la cas’” Sebastiani: ”Vieni in ufficio” e così è nata. Sarà un mercato difficile. Ho piena fiducia nei Direttori. Ho la garanzia di Repetto che cercherà di prendere calciatori adatta. Ho conosciuto Bocchetti in questi giorni e so che lavorerà al fianco di Repetto. C’è un rapporto di stiamo tra noi, lui conosce me e io conosco lui. Abbiamo lavorato bene perché vediamo il calcio alla stessa maniera. tant’è che non faccio i nomi e poi lui li trova. Ci sono dei profili interessanti ma che anche altre squadre vogliono, ovviamente. Sono estremamente contento di essere tornato e farò di tutto per fare bene. Amichevoli per ora non ci sono, stiamo vedendo perché ci sono squadre importanti che ci hanno chiesto. Lo staff è composto da: Marcello Donatelli All. in seconda; Andrea Arpili Preparatore atletico; Stefano Fiore Collaboratore Tecnico e Gianfranco Gagliardi Preparatore Portieri”.