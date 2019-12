Calendario 2020 di Viva, presentazione l’8 dicembre a L’Aquila

L’AQUILA – Una serata dedicata alla presentazione del calendario di Viva, l’Associazione aquilana che raccoglie fondi per le pazienti oncologiche protagoniste degli scatti della fotografa Simonetta Caruso. Un programma che coinvolgerà il centro storico, nella serata dell’8 dicembre 2019, per un abbraccio corale alle guerriere oncologiche, al loro coraggio e all’esempio che rappresentano.

Sarà possibile sostenere la mission di Viva, in più punti:

alle 18.00, alla Libreria Colacchi;

alle 19.00, da Manzi Donna- Bimbo, in Piazza Duomo;

alle 21.00, all’Irish Restaurant, con una cena su prenotazione (0862/292539).

Non si fermerà, tuttavia, a domenica prossima, la raccolta fondi. Sarà, infatti, possibile acquistare il calendario, oltre che nei punti vendita su menzionati, anche presso:

I Parrucchieri Academy, Alberico D’Alessandro, Estetica Medica, Libreria Polarville e i supermercati Carrefour.

Gli organizzatori rinnovano l’invito: “Vi aspettiamo in tanti. Per noi di Viva sarà un momento importante anche per ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci stanno sostenendo in questo intenso cammino di donne, al fianco l’una dell’altra”.