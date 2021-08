Calciomercato Castelnuovo Vomano: quattro nuovi acquisti

CASTELNUOVO VOMANO – Il Castelnuovo Vomano comunica di aver acquisito, in vista del prossimo campionato di serie D, le prestazioni dei giovani e promettenti versatili difensori Christian Cangemi e Samuele Fazio.

Christian Cangemi, classe 2002, terzino che può giocare bene su entrambe le fasce e che svolge bene anche il ruolo di centrale, cresciuto nel Palermo, nella scorsa stagione ha conquistato il secondo posto nel girone I di serie D con l’FC Messina.

Samuele Fazio, classe 2003 anch’esso cresciuto col Palermo, terzino che può giocare anche in posizione più avanzata, nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Eccellenza siciliana col Giarre.

DUE NUOVI ATTACCANTI

Il Castelnuovo Vomano comunica di aver ingaggiato, in vista del prossimo campionato di serie D, i forti ed esperti attaccanti Franco Bolò e Francesco Ripa. Franco Bolò, classe 1994, italoargentino, è un esterno sinistro d’attacco, cresciuto in patria nel Club Atletico Douglas Haig, dove ha esordito in Primera B; Negli anni seguenti ha militato sempre in serie A in vari campionati sudamericani, in Colombia con l’Atletico Huila e col Deportivo Pasto e in Perù con l’FC Cusco e, nel mezzo, ha avuto anche una parentesi in Italia con l’Anzio in serie D. Bolò ha all’attivo anche 2 presenze in Copa Sudamericana. Francesco Ripa, invece, è un centravanti esperto di 36 anni di Battipaglia, che a esclusione degli esordi in serie D con Battipagliese e Sorrento ha disputato tutta il resto della sua carriera in serie C con Potenza, Sorrento, Pro Patria, Nocerina, Como, L’Aquila, Arzanese, Juve Stabia, Catania, Sicula Leonzio e Picerno, terminando diverse volte la stagione in doppia cifra e collezionando in totale in campionato 401 presenze e 155 reti.