Calcio a 5, Final Eight U19 a Montesilvano: ecco quando

De Martinis: “A Montesilvano arriveranno nei prossimi giorni oltre 500 persone tra atleti e addetti ai lavori e in questo periodo di ripartenza è un segnale importante”

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore allo Sport Alessandro Pompei e il responsabile della Polisportiva Roma Marconi Luca Copparoni hanno presentato le Final Eight di calcio a 5 under 19 maschile e femminile, in programma al Pala Roma dal 31 maggio al 2 giugno. Nell’impianto, dedicato all’allenatore e giocatore Corrado Roma, tra i più importanti a livello internazionale per questo sport, andrà in scena in modalità Final Eight la Coppa Italia Under 19 maschile e la contestuale assegnazione dello scudetto Under 19 femminile. 16 le squadre partecipanti (8 maschi e 8 femminili), tra cui l’abruzzese Florida, di calcio a 5 femminile.

Le gare, così come da disposizioni governative, saranno a porte chiuse fino al 30 giugno. Tutte le partite potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook PMG Sport Futsal. In occasione della presentazione della manifestazione è stata annunciata l’inaugurazione della nuova gestione dell’impianto sportivo per il 7 e 8 giugno con la presentazione del Montesilvano Futsal Club e un triangolare di calcio a 5 tra il Gruppo Sportivo della Polizia Locale, una squadra formata da dipendenti comunali e politici e gli organi di stampa.

“Questa è la prima manifestazione a cura della Polisportiva Roma Marconi, nuovo gestore del Pala Roma – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – . L’impianto è stato completamente rimesso a nuovo, tinteggiato fuori e dentro, rinnovato nell’impiantistica idraulica, con interventi sulla copertura per evitare le infiltrazioni d’acqua e con spazi allestiti dalla nuova società. Ringrazio la Divisione Calcio a 5 che ancora una volta ha scelto la nostra città per dei tornei così prestigiosi. A Montesilvano arriveranno nei prossimi giorni oltre 500 persone tra atleti e addetti ai lavori e in questo periodo di ripartenza è un segnale importante”.

“Inizia una nuova era per il Pala Roma a cura della Polisportiva Roma Marconi – spiega l’assessore allo Sport Pompei – , società che abbiamo conosciuto nel corso degli anni con il torneo Montesilvano Futsal Cup. Siamo sicuri che oltre ad ospitare le competizioni sportive il palazzetto sarà un volano turistico per il territorio. La nuova società ha creato persino un brand per rilanciare il Pala Roma considerato, tra i migliori a livello internazionale per le competizioni di calcio a 5 e pallamano”.