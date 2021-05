Bozza del piano di rete ospedaliera, riunione in Comune ad Avezzano

Tra i temi la diminuzione dei posti letto e delle Unità Operative Complesse in Marsica e il declassamento dell’ospedale di Tagliacozzo

AVEZZANO – Da giorni, circola la bozza del nuovo piano della rete ospedaliera abruzzese, discussa nella riunione di maggioranza in Regione.

Il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio ha convocato immediatamente i medici marsicani, alla presenza degli assessori Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese dinanzi ad un documento che penalizza Avezzano e mette Tagliacozzo e Pescina in un preoccupante cono d’ombra.

Nel piano programmatorio, sono facilmente individuabili pericolosi passi indietro a cominciare dai posti letto che, invece di aumentare, diminuiscono risultando 226 per 130 mila abitanti.

Non solo, nella bozza sono ridotte anche le Unità Operative Complesse. Ortopedia, fondamentale per il presidio avezzanese, viene retrocessa ad Unità Operativa Semplice Dipartimentale. La radiologia interventistica, altro fiore all’occhiello del P.O del capoluogo marsicano, viene penalizzata a dispetto dei grandi volumi e della mobilità che attrae. Anche per la Stroke Unit non ci sono buone notizie e la neurochirurgia non è neppure nominata.

Allarme per l’intero territorio marsicano anche considerato il sostanziale declassamento dell’Ospedale Umberto I di Tagliacozzo (che viene menzionato solo come PTA pur essendo un presidio ospedaliero riabilitativo) e il fatto che, quello di Pescina è stato in buona sostanza del tutto trascurato.

Per questo, il sindaco ha proposto ai medici presenti l’immediata costituzione di un gruppo di lavoro per formulare velocemente modifiche concrete da presentare alla Regione, con l’obiettivo di correggere una mappa degli Ospedali decisamente deludente.