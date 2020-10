Campli, il borgo Farnese protagonista su Rai 3: ecco quando

Agostinelli: “È il risultato di un grande lavoro di promozione turistica del nostro borgo e di tutto il territorio. Siamo pronti a partecipare alla competizione”

CAMPLI – Campli finisce su Rai 3. Il borgo Farnese, uno dei più belli d’Italia, sarà infatti protagonista di una puntata di “Alle falde del Kilimangiaro”, il programma di Rai 3 condotto da Camilla Raznovich che ospita al suo interno la competizione de Il Borgo dei Borghi.

Le telecamere di Rai 3 saranno a Campli l’8 e il 9 ottobre, per registrare la puntata e raccontare storia, tradizioni, personaggi di Campli e del suo territorio. Le puntate dedicate a Il Borgo dei Borghi andranno in onda a partire da domenica 1 novembre per 20 appuntamenti a cadenza settimanale, dalle 15.05 alle 18.30.

“Ancora una volta Campli conquista uno spazio di attenzione e visibilità a livello nazionale” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli. “È il risultato di un grande lavoro di promozione turistica del nostro borgo e di tutto il territorio. Siamo pronti a partecipare alla competizione, ma essere stati scelti è già una grande vittoria. Ringrazio la consigliera delegata Melissa Galli, gli operatori dell’ufficio turistico e tutti coloro che sono impegnati per la riuscita della trasmissione”.

Campli arriva alla trasmissione di Rai 3 con alle spalle risultati molto positivo sul fronte turistico. L’estate 2020 si è chiusa infatti con un aumento dell’83% degli ingressi all’ufficio turistico comunale rispetto all’estate dell’anno scorso.