BookCrossing al via a Sulmona: ecco di cosa si tratta

SULMONA – Venerdi 23 Luglio 2021 alle ore 18 presso l’orto Botanico del Parco Fluviale A. Daolio di Sulmona sarà inaugurato il primo “Book Crossing Sulmona”, organizzato dalla Lupieditore di Jacopo Lupi e sarà a disposizione dei cittadini fino al 31 Agosto 2021.

Cos’è il Book Crossing? Un scambio gratuito di libri, un progetto che lega la passione per la lettura e per i libri alla passione per la condivisione delle risorse e delle conoscenze. Ognuno può portare liberamente uno o più libri e metterli a disposizione della comunità e in cambio prendere liberamente uno o più libri che non ha mai letto e che vorrebbe leggere.

Il progetto partirà Venerdi ma ha già raccolto tante adesioni e soprattutto la generosa donazione da parte del Movimento 5 Stelle di Sulmona di 100 libri messi a disposizione della collettività, avendo sposato a pieno l’idea di questo progetto basato sulla condivisione della conoscenza.

Inoltre la scelta dell’Orto Botanico da parte dell’organizzatore non è casuale, poiché, con questo lungo evento punta a far conoscere e far rinascere un angolo del Parco Fluviale per troppo tempo lasciato nell’abbandono più totale. Infatti l’idea di base oltre ad avere un biblioteca permanente a disposizione di tutti è quella di far rivivere l’Orto Botanico attraverso eventi, presentazioni di libri e letture per adulti e bambini.