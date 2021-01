Bonus bebè al Comune di Castellalto: ecco l’iniziativa

CASTELLALTO – Un aiuto simbolico ma concreto a tutti i nuovi nati nel 2020, l’anno dell’emergenza e difficolta’, rivolto a tutti i residenti nel Comune di Castellalto. Una forma di vicinanza a tutte le famiglie, in particolare alle giovani coppie che scelgono di mettere al mondo un figlio o decidono di prendere in affidamento.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali è stato approvato questo provvedimento dedicato alle persone e in particolar modo alle nuove generazioni. L’iniziativa, infatti, prevede l’erogazione di un bonus bebè da cento euro per ogni bambino nato nell’ anno 2020.

“Così facendo vogliamo sostenere chi costruisce il futuro del nostro paese, mostrando con un aiuto concreto, che nessun “castellaltese” di oggi e soprattutto di domani resterà solo. Ad oggi nel nostro Comune sono circa settanta i beneficiari ma ci auguriamo che il loro numero possa crescere ancor di più.

Infine un pensiero anche a chi ha sofferto questo periodo in maniera diversa tant’è che questa misura non è soltanto un piccolo sostegno, ma una scelta: quella di essere vicini a chi crede nel nostro territorio. Invitiamo pertanto, coloro che riceveranno il bonus, a spenderlo presso gli esercizi commerciali del nostro Comune, in modo tale, che l’ aiuto, non va soltanto alle famiglie, alla natalità, ma di riflesso, anche e soprattutto al commercio locale che dopo un anno così difficile ne ha veramente bisogno” riferisce l’assessore politiche sociali Sara Picone.