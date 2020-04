Fossacesia, gestione Baya Verde: pubblicato il bando

FOSSACESIA – É stato pubblicato ieri sul sito del Comune di Fossacesia, www.fossacesia.gov.it l’avviso per l’individuazione di un soggetto privato interessato alla concessione del nucleo sportivo Baya Verde ubicato sul Lungomare Sud di Fossacesia Marina.

La concessione avrà durata stagionale per un massimo di due stagioni consecutive e andrà dal 1 Giugno sino al 6 settembre, salvo diverse indicazioni legate all’emergenza Covid. L’Avviso, la cui scadenza è stata fissata per le ore 12.00 del giorno lunedì 11 Maggio 2020, prevede una base d’asta di 500,00 euro mensili per ogni mese di concessione. Baya Verde ha una dimensione di quasi 9000 mq e presenta al suo interno una serie di costruzioni sia a carattere sportivo che ricreativo.

Da sempre punto di ritrovo per famiglie e soprattutto per i giovani, l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha nel corso degli anni sempre puntato su questa struttura. É una costruzione importante che nel corso degli anni ha accolto migliaia di persone, soprattutto giovani, che l’hanno sempre frequentata per fare serata piuttosto che per tornei, concerti, feste di compleanno, attività sportive

.Presenta grosse potenzialità tant’è che è sempre stata punto di riferimento per Fossacesia e per l’intero comprensorio. Requisiti generali per partecipare al bando sono l’Iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro di altro Stato) per le attività turistiche, ricreative, ristorative e sportive (alternative fra loro, rientranti nei gruppi di codici ATECO 56 e/o 93 e l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 80/2016 e s.m.

Inoltre il concessionario dovrà rispettare una serie di obblighi contrattuali, così come dettagliati nell’apposito avviso pubblico. Per info e per scaricare il bando integrale e la modulistica è possibile accedere al sito www.fossacesia.gov.it alla voce “albo online” oppure contattare il Responsabile del Procedimento al numero di telefono 0872/622247.