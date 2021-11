Bolognano, incontro su ripartizione del sovracanone energia idroelettrica

Il Sindaco Di Bartolomeo: “ora alla Regione spetta ristabilire l’esatta percentuale spettante al Comune rivierasco”

BOLOGNANO – “Enel Greenpower si è dichiarata apertamente disponibile a risolvere la legittima pretesa del comune di Bolognano in merito alla ripartizione del sovracanone di energia idroelettrica”. Lo riferisce il Sindaco, Guido Di Bartolomeo, a seguito dell’incontro che si è svolto il 5 novembre scorso.

“Tengo ad esprimere il mio apprezzamento per la presenza dei responsabili della società concessionaria, a testimonianza di un atteggiamento collaborativo, ma ho preso atto con disappunto dell’assenza degli enti istituzionali chiamati a partecipare al Tavolo – seppure alcuni giustificati – per definire sinergicamente l’annosa problematica che ha visto questa amministrazione comunale subire un danno di oltre 200 mila euro. Ora la palla passa alla Regione che deve ristabilire l’esatta ripartizione percentuale del sovracanone, tenendo conto delle esigenze del Comune di Bolognano e l’enorme danno ambientale subito per la captazione delle acque, della percentuale percepita impropriamente dalla Provincia di Pescara e dell’equivoco circa il canone percepito da altri Comuni della Val Pescara come se fossero rivieraschi ma che nessuna attinenza hanno con il bacino idrico. Sono certo di ricevere i relativi riscontri entro il termine congruo di 30 giorni, diversamente l’Amministrazione comunale si riterrà libera di tutelare le proprie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.