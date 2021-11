Fossacesia, open day vaccini il 13 novembre: orari di apertura

FOSSACESIA – Sabato prossimo, 13 novembre, torna attivo il centro vaccinale nella palestra Polivalente di via Primo Maggio a Fossacesia. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale d’intesa con la Direzione Sanitaria della ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti, è rivolta agli ultrasessantenni ai quali somministrare la terza dose del vaccino anti Covid e a coloro che devono ancora immunizzarsi contro il virus con prima e seconda dose.

Due le linee a disposizione degli utenti nelle quali opereranno medici e infermieri volontari. L’hub sarà aperta dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, vi si potrà recare senza prenotazione.

Ad accogliere ed assistere i cittadini di Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Rocca San Giovanni e Mozzagrogna, ci saranno le unità della Protezione Civile comunale di Fossacesia. “Mi appello a tutti, soprattutto a coloro che hanno superato i 60 anni perché raggiungano la palestra Polivalente per sottoporsi alla terza dose di vaccino – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Non sprechiamo l’occasione e gli sforzi che stiamo facendo insieme alla Asl in questi mesi per aumentare la protezione dei soggetti più fragili e per mettere in condizione gli ultimi indecisi a sottoporsi a vaccinazione“.