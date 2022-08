Bocce, Gara Nazionale Individuale Juniores a San Salvo il 21 agosto

SAN SALVO – Avrà luogo il prossimo 21 Agosto a partire dalle ore 09.00 al Bocciodromo Comunale di San Salvo (CH) la Gara Nazionale Individuale Juniores che costituirà l’11a Tappa del Circuito Prestige e vedrà coinvolti Under 18 e Under 15. Alla tappa Prestige si affiancherà una Gara Regionale dedicata agli Under 12. Direttore di Gara sarà il sig. Domenico Di Natale.

“San Salvo si appresta ad ospitare anche quest’anno l’11° Tappa del Circuito Prestige, una competizione importante che coinvolge giovani atleti a livello nazionale– ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori- Abbiamo pensato anche ai più piccoli che parteciperanno alla Gara Regionale. Un bel risultato che ci rende orgogliosi. A tutti gli atleti buon divertimento e in bocca al lupo”.