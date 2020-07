Bocce, concluso il corso di formazione per dirigenti sportivi a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si è concluso lo scorso lunedì, con l’ultima lezione e l’intervento del Segretario Generale Riccardo Milana, il Corso per Dirigenti Sportivi. Organizzato dal Centro Studi della Federazione Italiana Bocce con il Comitato Regionale FIB Abruzzo, il Corso si è svolto in modalità online.

Destinatari della formazione sono stati i Dirigenti (Presidenti di ASD o componenti del Consiglio Direttivo) tesserati per la FIB ma anche altri tesserati FIB che sono stati ammessi su proposta dei gruppi di lavoro.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo non solo dai tesserati abruzzesi ma anche da quelli delle regioni limitrofe che sono intervenuti numerosi, con particolare evidenza da Molise e Umbria. Sono circa cinquanta, infatti, i dirigenti che si sono formati nel corso delle lezioni in cui si sono affrontati i temi del Sistema Sportivo Italiano, della Leadership e della Comunicazione (con un prezioso contributo dello psicologo dello sport e trainer mentale Sammy Marcantognini), delle ASD e molto altro.

Alle lezioni sono intervenuti, inoltre il Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis, il Responsabile del Centro Studi FIB Centro Studi FIB Giancarlo Gosti e il Commissario Straordinario per l’Abruzzo Gregorio Gregori, nonché Consigliere Federale, che ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto dell’esito di questa iniziativa e della partecipazione numerosa dei dirigenti. Stiamo lavorando molto sulla formazione, tant’è che questo corso arriva dopo quello per Arbitro Regionale (tenuto a dicembre) e per Educatore Sportivo Scolastico del mese scorso. La formazione dei nostri Dirigenti, figure fondamentali della nostra struttura federale, è importante in un’ottica di crescita nel breve e nel lungo periodo”.

Ai corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione con la qualifica di Dirigente Societario in “Strategic Management” che sarà regolarmente registrato sulla piattaforma di tesseramento della Federazione Italiana Bocce.