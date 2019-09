Blitz antiterrorismo, Testa si complimenta con le forze dell’Ordine

PESCARA – “Complimenti alle Forze dell’Ordine per la brillante operazione antiterrorismo in Abruzzo condotta dai Carabinieri e Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo dell’Aquila, che ha portato all’arresto di 10 persone tra cui l’imam della moschea di Martinsicuro ed una commercialista italiana.

Fratelli d’Italia, come sempre, è dalla parte dello Stato e della legge contro qualsiasi forma eversiva. Nessuna tolleranza per violenti, criminali e per chi minaccia il nostro Paese”. Lo afferma il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.