Diretta Bisceglie – Teramo: ecco dove seguire la partita

Mercoledì 23 dicembre si gioca Bisceglie – Teramo, gara valida per la 17° giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Mercoledì 23 dicembre 2020 allo Stadio Gustavo Ventura, andrà in scena Bisceglie – Teramo, gara valida per la 17° giornata del Girone C di Serie C; il fischio di inizio é in programma per le ore 15. I padroni vengono dalla sconfitta per 2-1 rimediata sul campo della Virtus Francavilla e in classifica son terzultimi con 10 punti, a pari merito con il Potenza. Gli ospiti sono reduci dal pareggio casalingo contro la Cavese e in classifica sono terzi con 26 punti, alle spalle di Teranana (40 punti) e Bari (31 punti).

Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 3 novembre 2019, quando il Teramo si impose per 1-0. Il Teramo é dato per favorito con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 2,05. Negli ultimi cinque match disputati il Bisceglie ha ottenuto 1 pareggio e 4 sconfitte; ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13. Il Teramo ha conseguito 4 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 7 reti e ne ha subito 10.

Le probabili formazioni di Bisceglie – Teramo

Il Bisceglie potrebbe scendere in campo con modulo speculare con Spurio tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Priola-Vona e da De Marino e Giron ai lati. In mezzo al campo Maimone, Cittadino e Zagaria. In attacco Mansour, Vitale e Rocco. Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Lewandoski tra i pali e retroguardia composta da Piacentini e Iotti al centro e da Trasciani e Tentardini ai lati. In mezzo al campo Arrigoni e Santoro. Sulla trequarti Ilari, Bombagi e Costa Ferreira, di supporto all’unica punta Bunino.

BISCEGLIE (3-4-3): Russo; De Marino, Vona, Priola; Giron, Cittadino, Pelliccia, Maimone; Mansour, Vitale, Rocco. Allenatore: Bucaro.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Trasciani, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Bunino. Allenatore: Paci.