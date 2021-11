Bisceglie – Futura Volley Teramo 1-3: il racconto della partita

La Futura Volley Teramo spicca il volo e con sei vittorie consecutive balza in vetta nel girone L della B2

BISCEGLIE – Ottima prestazione in trasferta per la LG Umby Racing Futura Volley Teramo. Le biancorosse sbancano il Paladolmen di Bisceglie con un perentorio 3-1, conquistando la vetta della classifica con 17 punti all’attivo. Sono sei le vittorie consecutive che hanno permesso alla squadra teramana di issarsi al comando del Girone L della B2.

RACCONTO DEL MATCH

La partita inizia benissimo per la Futura Volley che prende il largo, anche se un ritorno delle ragazze di casa, costringono il coach teramano a chiamare time out sul 13-14. Al rientro dal mini stop, la Futura Teramo prende in mano il set chiudendo la prima frazione a proprio favore 18-25. Nel secondo parziale i due sestetti lottano punto a punto, ma è la squadra teramana ad imporsi con il finale di 22-25. Il terzo set è combattutissimo. Il Bisceglie, nonostante l’ultimo posto in classifica che forse non merita, mette alle corde le biancorosse che devono soccombere 25-23, dopo aver condotto in gran parte il parziale. La quarta frazione, dopo un inizio al piccolo trotto, vede le biancorosse cercare l’allungo. Il Bisceglie prova ad infastidire il sestetto biancorosso che però reagisce e chiude il set 20-25 a proprio favore ed il match sul 3-1.

Sabato prossimo (5 Dicembre 2021), nel Palacquaviva per l’ottava giornata di campionato la Futura Volley Teramo ospiterà la Corplas Corridonia MC, vicecapolista, sconfitta nel turno di ieri. Il match avrà inizio alle ore 17.30.

Nella settima giornata di campionato si sono svolte le seguenti partite:

CETEAS VOLLEY MONTESILV VS GADA GROUP PESCARA 3 3-1

PRIMADONNA VOLLEY BARI VS CORPLAST CORRIDONIA MC 3-2

FARMACIA CASCIOTTI V.MC VS DANNUNZIANA V.SCHOLL 3-0

LAVINIA GROUP TRANI BT VS CENTRODIESEL PAGLIAR.AP gioca oggi 28/11/2021

SPORTILIA V.BISCEGLIE VS LG UMBYRACING FUTURA TE 1-3

RIPOSA VOLLEY FASANO ASD

La classifica della settima giornata di campionatoB2, girone L:

1. LG UMBYRACING FUTURA TE 17 PT

2. CORPLAST CORRIDONIA MC 16 PT

3. VOLLEY FASANO ASD 14 PT

4. PRIMADONNA VOLLEY BARI 10 PT

5. FARMACIA CASCIOTTI V.MC 9 PT

6. GADA GROUP PESCARA 3 9 PT

7. LAVINIA GROUP TRANI BT 9 PT

8. CETEAS VOLLEY MONTESILV 7 PT

9. DANNUNZIANA V.SCHOLL 6 PT

10. CENTRODIESEL PAGLIAR.AP 4 PT

11. SPORTILIA V.BISCEGLIE 1 PT