Bimbostore sbarca a San Giovanni Teatino

É il primo punto in provincia di Chieti. Situato all’interno del mondo dei giocattoli Toys Center, completa l’offerta dedicata alle famiglie

SAN GIOVANNI TEATINO – Bimbostore, insegna di Prénatal Retail Group specializzata nella vendita di prodotti per l’infanzia, sbarca per la prima volta nella provincia di Chieti, nella zona pianeggiante di San Giovanni Teatino. 500 mq che trovano spazio all’interno di Toys Center, altro brand del Gruppo, per offrire alle famiglie tutto il necessario per la quotidianità e il divertimento.

Bimbostore raccoglie al suo interno le migliori marche di puericultura, baby food, spaziando tra un ampio assortimento di pannolini e di abbigliamento bambino, inclusa la private label MAWI (0-7 anni) e diverse proposte per la gestante. Ampio spazio anche alle scarpe con un’area dedicata in cui le sedute colorate e un morbido pavimento rendono la scelta ancora più piacevole.

A caratterizzare il corner di via Caravaggio, il nuovo allestimento firmato Bimbostore, un format studiato per garantire al cliente il massimo comfort, agevolando e semplificando il momento dell’acquisto, a conferma del suo claim “Tutto è più facile”. Così il punto informazione e servizi con lo staff dedicato è collocato al centro del negozio in modo da essere facilmente rintracciato a partire da qualsiasi reparto.

I dipendenti del nuovo negozio abruzzese, 10 in totale, sono pronti a offrire alla clientela tutto il supporto e l’assistenza utile a scegliere il meglio per le proprie necessità. Non solo, dunque, prima infanzia ma anche i giocattoli delle migliori marche e di brand esclusivi 1.500 mq. in una sola location con tutto quello che può servire alla famiglia che cresce.

“Siamo entusiasti di questa nuova apertura in una zona che rappresenta per Bimbostore un forte potenziale. Presentarci all’interno dello store Toys Center ci dà la possibilità di garantire ai nostri clienti un’offerta ricca e completa in un unico luogo. Una scelta che abbraccia la nostra filosofia ovvero esserci sempre e tempestivamente, per far vivere un’esperienza facile e regalare ai nostri clienti il tempo da dedicare agli affetti più cari” – dichiara Cristiano Flamigni, Toys Center & Bimbostore Business Unit Director.

Con la nuova sede abruzzese salgono a 68 i corner Bimbostore presenti all’interno dei negozi Toys Center, un numero importante che si somma ai 22 stand alone e 8 affiliati, comprendo così l’intero territorio nazionale.