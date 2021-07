“Dammi un po’ di te”, oltre 3mila visualizzazioni per il video degli Alipsia

Lo scorso 21 maggio gli Alipsia sono tornati sul mercato discografico dopo un lungo periodo di assenza. Il nuovo singolo, “Dammi un po’ di te”, è stato accolto da un ottimo riscontro di critica e pubblico. Il video, girato fra Chieti, Ripa Teatina e Miglianico e diretto da Federico Galli (Galli Creative), a circa due mesi dalla sua uscita, ha superato le 3000 visualizzazioni su YouTube. Immagini e musica nel video si fondono in un unico elemento e la canzone si trasforma in un teatro di scene quotidiane ambientate nella vita reale, tra palestra, bar e vie percorse abitualmente dalla protagonista del video. I componenti della band si cimentano nel ruolo di attori diventando così rispettivamente un barista, un ragazzo al bancone di un bar, una persona gentile che aiuta a far benzina e chi si allena in palestra. La quotidianità è in tutti i luoghi, manifestata come vero amore, quello che passa davanti i nostri occhi distratti dal rumore che ci circonda.

“Dammi un po’ di te” è anche su tutte le migliori piattaforme di download e streaming.

La band abruzzese è dunque ripartita alla grande con questo nuovo progetto che la vede in una rinnovata line up con al timone sempre Max D’Urbano (voce e chitarra) e Danilo Angelucci (chitarre), ma insieme a nuovi compagni d’avventura e la rinnovata collaborazione con Vincenzo Scutti, sin dagli esordi al fianco del gruppo abruzzese come direttore artistico del progetto.

Gli Alipsia sembrano non credere a quanto ottenuto finora con “Dammi un po’ di te”:

“Abbiamo deciso di tornare sulla scena musicale con un pezzo fresco ed orecchiabile, estivo ma non nel senso classico del termine, scritto dal nostro cantante. Non ci aspettavamo un feedback così positivo: abbiamo infatti superato le 3000 visualizzazioni del video in poco tempo a testimonianza dell’amore che il pubblico ha nei nostri confronti nonostante siamo stati assenti dalle scene per un lungo periodo. I risultati ottenuti finora da “Dammi un po’ di te” ci danno molta carica. Aspettatevi dunque a breve altre grandi novità in casa Alipsia!”.

Il singolo “Dammi un po’ di te” è solo il primo passo del nuovo corso degli Alipsia che pubblicheranno infatti un altro singolo nei prossimi mesi e stanno lavorando a canzoni che vedranno la luce nella seconda parte di questo 2021. Grandi sorprese dunque all’orizzonte per la band abruzzese in questo suo nuovo corso …. un “Alipsia 2.0” che prevede anche il ritorno all’attività live a settembre.

Biografia:

Gli Alipsia nascono nel novembre 2012 quando Danilo Angelucci dentro un locale si imbatte per caso in un suo vecchio amico d’infanzia, Max D’Urbano. Fra due birre e un fiume di ricordi Danilo propone a Max di ascoltare qualche suo inedito: da quel momento tra i due nasce una continua ricerca in musica e parole che segna l’inizio di una fruttuosa collaborazione. I due amici nei successivi mesi radunano in sala prove alcune vecchie conoscenze e collaboratori musicali del loro passato artistico, riuscendo a costruire un sogno: sei ragazzi abruzzesi pieni di passione e dedizione per la musica, con l’intento di farsi conoscere sia a livello locale che nazionale, danno vita concretamente agli Alipsia.

Ad inizio 2014 il gruppo pubblica il suo primo lavoro in studio “Guarda Ascolta” contenente 11 brani inediti, un mix di emozioni forti che toccano diverse tematiche sociali. L’album viene salutato da un ottimo riscontro di critica e pubblico e gli Alipsia girano l’Abruzzo e l’Italia registrando il sold out ad ogni loro concerto grazie ad un impatto live dalla forte energia e presenza scenica. Da “Guarda Ascolta” vengono estratti due singoli dei quali sono stati girati anche i relativi video, “Rimpianto” e “Fra tanti sbagli”.

Il progetto musicale della band ha spaziato nel corso degli anni dalle radici rock degli anni ’70 -’80 fino ad arrivare alla rielaborazione del concetto del rock melodico italiano, sapore chiave del gruppo, arricchito con testi profondi di esperienze di vita vissuta. Gli Alipsia hanno vinto dal 2014 in poi contest e concorsi regionali ottenendo piazzamenti significativi in concorsi importanti di caratura nazionale come Sanremo Rock 2014.

Alle spalle anche la partecipazione alle selezioni di X Factor 10. Sono stati ospiti in molte radio locali, nazionali ed universitarie indipendenti. A dare il volto agli Alipsia oggi ci sono Max D’Urbano (cantante chitarrista e arrangiatore) e Danilo Angelucci (chitarrista compositore di musica e testi). La band negli anni ha subito degli stravolgimenti di formazione. Ne hanno fatto parte nel tempo Harry Barbarossa (tastierista storico e co-fondatore della band), Flavio Cocco (bassista storico e grafico), Simone Zippi, Mattia De Luca, Giordano Giardinelli , Nicola Legnini. Dopo un lungo periodo di stop e riflessione la band riapre il muro del suono con il nuovo singolo, “Dammi un po’ di te” che vede all’opera una line up ancora una volta rinnovata, presente anche nel videoclip che segna un altro importante passo del percorso artistico di questa indistruttibile famiglia della musica che risponde al nome di Alipsia.

La line-up attuale degli Alipsia comprende:

Max D’Urbano (cantante, chitarrista, compositore e arrangiatore), Danilo Angelucci (chitarrista e compositore), Luca La Penna (tastierista, produttore e arrangiatore), Manuel d’Alessandro (bassista) e Nevio Di Sario (batterista).