Bilancio Asl 02, esito riunione del Comitato ristretto dei Sindaci

CHIETI – “Il Bilancio di esercizio della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, esaminato questa mattina nel corso della riunione del Comitato ristretto dei Sindaci, ha evidenziato tutti i limiti della programmazione del 2018 messa in campo dal centro sinistra. É, inoltre, emersa la necessità di investimenti sul territorio”. É quanto afferma il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che questa mattina ha presieduto, su piattaforma on line, la riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci della Asl 02 convocato per analizzare il Bilancio d’esercizio della Azienda Sanitaria chiuso al 31 dicembre 2019 ed illustrato dal Direttore Generale dell’azienda sanitaria, Thomas Schael.

«I numeri del bilancio 2019 confermano la non bontà di quanto programmato, nel 2018, dal governo regionale di centro sinistra – ha aggiunto il Sindaco Di Primio – Oggi registriamo, comunque, un dato che deve farci guardare con ottimismo al futuro e, cioè,l’abbassamento del disavanzo. Ciò vuol dire che dobbiamo continuare a lavorare per mettere in sicurezza i conti della sanità regionale partendo dalla nostra Asl. Altro elemento importante emerso è la necessità di definire gli investimenti sulla rete ospedaliera regionale che dovrà essere al più presto riordinata. Si chiude, dunque, un capitolo che appartiene al passato e che ci induce a guardare avanti cercando di individuare altri obiettivi quali l’analisi degli interventi strutturali di cui hanno bisogno gli ospedali della provincia di Chieti. Si dovrà, altresì, puntare sul fabbisogno del personale da integrare laddove necessario nonchè sulla tecnologia per invertire quel trend negativo che, purtroppo, oggi appartiene alla produttività aziendale».

Prima di concludere la seduta gli amministratori hanno espresso la volontà di convocare un nuovo incontro per fare il punto sui progetti 2020 e sui nuovi ospedali.