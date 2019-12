Serie B, biglietti Pescara – Chievo: prezzi e informazioni

Domenica 29 dicembre alle 12.30 tornano in campo i biancazzurri per la 19° giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020: di fronte il Chievo

PESCARA – Il Pescara si prepara ad affrontare il Chievo per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020. La gara si giocherà domenica 29 dicembre allo Stadio Adriatico Cornacchia; calcio di inizio previsto per le ore 12.30. I tagliandi disponibili su circuiti listicket e punti vendita abilitati, con possibilità di acquisto anche on-line attraverso la pagina ufficiale Pescara Calcio o presso il the official store Pescara Calcio di via Carducci 69. Apertura del botteghino dello stadio Adriatico (lato nord) previsto per il giorno gara.

La squadra abruzzese proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Livorno grazie alle reti di Galano e Maniero e in classifica ora è decima con 25 punti. Stesse lunghezze per i clivensi, che nel turno precedente hanno perso tra le mura amiche dalla capolista Benevento.

Andiamo a vedere dunque i prezzi dei tagliandi per seguire questo match che ricordiamo avrà anche il prezioso supporto della webcronaca in collaborazione con Calciomagazine.net per poter seguire anche dallo stadio la storia del match. Per chi volesse abbonarsi alla stagione del Delfino poniamo di seguito il link per ricevere ulteriori informazioni in merito.

