Alla Biblioteca Bindi finanziamento dal Ministero per l’acquisto di nuovi libri

GIULIANOVA – La Biblioteca comunale “V. Bindi”, sebbene ancora chiusa alla fruizione pubblica per le ampie limitazioni anti-covid, sta finalmente affrontando in questi mesi la sistemazione del suo patrimonio librario dopo lunghi anni di attesa e, in questa cornice, si inserisce l’aggiudicazione di circa diecimila euro per l’acquisto di nuovi volumi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Si tratta del decreto n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”, finalizzato al sostegno della filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie agli editori ai distributori agli autori. Il 20 agosto scorso è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari e l’illustre istituzione bindiana è risultata tra le tre maggiormente finanziate della provincia.