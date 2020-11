Biancazzuri convocati per la partita Pescara – Pordenone

PESCARA – Il tecnico Oddo, in vista della partita di domani contro il Pordenone ha diramato la lista dei convocati. Ricordiamo che il match avrà inizio alle ore 14 sotto la direzione dell’arbitro Giovanni Ayroldi. Il match si potrà seguire in cronaca diretta a partire dall’ingresso delle due squadre in campo.

BIANCAZZURRI CONVOCATI PER PESCARA – PORDENONE

1 Fiorillo Vincenzo

46 Alastra Fabrizio

38 Radaelli Nicolò

14 Balzano Antonio

6 Scognamiglio Gennaro

21 Ventola Christian

44 Jaroszynski Pawel

2 Bellanova Raoul

16 Bocchetti Salvatore

13 Antei Luca

47 Nzita Mardochee

40 Omeonga Stephane

34 Fernandes Leandro

31 Busellato Massimiliano

8 Memushaj Ledian

10 Valdifiori Mirko

37 Maistro Fabio

20 Crecco Luca

7 Bocic Milos

23 Di Grazia Andrea

11 Galano Cristian

27 Riccardi Alessio

24 Capone Christian

72 Vokic Dejan