Diretta Benevento – Pescara: dove seguire la partita in tv e in streaming

Domenica 8 marzo alle 21 si gioca Benevento – Pescara, posticipo della 28° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Domenica 8 marzo dalle ore 21 allo stadio Vigorito si gioca Benevento – Pescara, posticipo della ventottesima giornata del Campionato di Serie B 2019-2020. Il Benevento viene da cinque vittorie consecutive ed è la capolista incontrastata del torneo con 66 punti, a +20 dal Frosinone, secondo. La squadra abruzzese, invece, é reduce da due k.o. di fila, ultima delle quali quella rimediata nel turno infrasettimanale sul campo dello Spezia; ora é decima a quota 35. Si gioca rigorosamente a porte chiuse, in osservanza alle disposizioni dettate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

La gara sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Pietro Dei Giudici di Latina. Quarto ufficiale Fabio Natilla di Molfetta. Sono cinque i precedenti di Rapuano con la squadra di casa, con due successi per i giallorossi e tre pareggi; sette con il Pescara con il bilancio, per il Delfino, di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Sono nove i precedenti tra le due compagini, in terra campana: 3 successi del Benevento, 2 pareggi, 3 affermazioni del Pescara

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Webcronaca

Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Il Benevento potrebbe schierare il modulo 4-4-2 con Montipò tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Volta_Tuiae da Maggio e Letiziaai lati. In mezzo al campo Viola e Schiattarella; sulle corie Isnigne e Hetemaj. Coppia d’attacco composta da Coda e Sau. Probabile modulo 4-3-2-1 per il Pescara con Fiorillo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Bettella-Scognamiglio e da Zappa e Masciangelo sulle corsie. A centrocampo Melegoni, Briuno e Memushaj. Sulla trequarti Clemenza; davanti Galano e Bojinov

Le probabili formazioni di Benevento – Pescara

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Tuia, Letizia, Insigne, Viola, Schiattarella, Hetemaj, Coda, Sau. Allenatore: Inzaghi.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Melegoni, Bruno, Memushaj, Clemenza, Galano, Bojinov. Allenatore: Legrottaglie.