Teramo – Virtus Francavilla 0-1: gol decisivo di Vasquez

Nella gara dell’8 marzo i biancorossi perdono per la terza volta in casa; restano ottavi con 40 punti. Domenica si gioca a Caserta

TERAMO – Terza sconfitta di fila allo Stadio Gaetano Bonolis per il Teramo, questa volta contro la Virtus Francavilla. Vazquez prova subito la conclusione ma il suo tiro viene fermato. Al 9′ cross di Vazquez per Ekuban che schiaccia di testa ma non inquadra lo specchio della porta. Al 16′ arriva il vantaggio degli ospiti ma l’arbitro fischia il fuorigioco di Risolo. Al 24’chiusura di Tiritello su tiro potente di Magnaghi. Al 16′ cross di Gallo e colpo di testa di Vasquez che spiazza Tomei. Al 41′ la punizione di finisce a lato di pochissimo. Nella ripresa un colpo di testa di Birlingea finisce di poco a lato. Al 30′ Florio prova dalla distanza ma Poluzzi si distende e sventa in angolo.

In virtù del risultato di oggi il Teramo resta fermo a quota 41 punti, all’ottavo posto nel girone C mentre la Virtus Francavilla si porta in nona posizione con una lunghezza in meno. Salvo stop dei campionati per emergenza Coronavirus domenica i biancorossi sono attesi dalla trasferta sul campo della Casertana; calcio di inizio previsto per le ore 15.

Tabellino

TERAMO: Birligea D. (dal 7′ st Arrigoni A.), Bombagi F., Cancellotti T., Cristini A., Fiore C. (dal 41′ st Florio F.), Magnaghi S., Mungo D., Cappa R. (dal 13′ st Piacentini M.), Santoro S., Soprano M., Tomei M. (P). A disposizione: Birligea D., Cappa R., Ekue T., Ferreira P., Fiore C., Ilari C., Iotti L., Lewandowski M. (P), Sabatini M., Samele L., Tentardini A., Valentini M. (P)

VIRTUS FRANCAVILLA: Albertini A., Di Cosmo L., Baclet A. (dal 41′ st Ekuban J.), Gallo A., Marino D., Poluzzi G. (P), Castorani M. (dal 37′ st Risolo A.), Sparandeo L., Delvino F. (dal ‘ pt Tiritiello A.), Vazquez F., Zenuni F.. A disposizione: Baclet A., Castorani M., Costa B. (P), Delvino F., Marozzi M., Mastropietro F., Nunzella L., Pambianchi F., Sarcinella A., Setola C.

Reti: al 26′ pt Vazquez F. (Virtus Francavilla).

Ammonizioni: al 12′ pt Soprano M. (Teramo), al 9′ st Piacentini M. (Teramo) al 5′ pt Zenuni F. (Virtus Francavilla), al 11′ st Tiritiello A. (Virtus Francavilla), al 32′ st Ekuban J. (Virtus Francavilla), al 38′ st Marino D. (Virtus Francavilla).