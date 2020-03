Sieco Service Impavida Ortona – Kemas Lamipel Santa Croce 1-3

ORTONA – Non una delle migliori partite della SIECO mantenuta a galla da una prestazione superlativa di Marks, che alla fine segnerà ben 31 punti. Di contro, la prova di Santa Croce è stata notevole in ogni fondamentale. Le due squadre che si schierano una di fronte all’altra sulla linea dei tre metri e separate dalla rete si salutano con un cenno della testa o con un lieve inchino. Spalti vuoti, nessun tamburo, nessun squillo di tromba. Surreale. Equilibrato l’inizio di gara con gli ospiti che tentano la fuga in un paio di occasioni trascinati dal buon gioco di Padura Diaz e della coppia dei centrali. Nunzio Lanci si affida invece alle bordate di un rinato Cristoph Marks che impensierisce non poco la ricezione dei toscani e permette agli impavidi di rimanere in gara. Alla fine è la Sieco che ha la ghiotta occasione di fare suo il set, con un doppio vantaggio conquistato sugli avversari costretti a rincorrere. È una lotta fino all’ultimo punto.

La Sieco dilapida un vantaggio di tre punti e si fa beffare da una palla float di Colli che vale il set. Lo strascico negativo dell’ultimissima parte del primo set si fa sentire anche all’inizio del secondo parziale quando Ortona commette tre errori di seguito dando un buon vantaggio agli avversari. La Sieco però non demorde e riesce a recuperare punto su punto, superando e staccando l’avversario. Ma come era accaduto in precedenza, la distanza non è mai abbastanza con un avversario forte come Santa Croce che si rimbocca le maniche e nella parte centrale del secondo parziale agguanta gli impavidi. Continua il bel gioco di Santa Croce nel terzo set con la Sieco che torna a soffrire il servizio ed il gioco al centro degli avversari. Si spegne completamente la SIECO e Coach Lanci schiera le seconde linee in vista della battaglia decisiva rappresentata dal quarto set. Al rientro in campo la SIECO tenta la reazione ma gli avversari sono davvero in un ottimo stato di forma e acquistano subito un buon margine di vantaggio. Gli attaccanti abruzzesi devono faticare non poco per scardinare un muro ben piazzato. Non riesce ad una Sieco un po’ sotto tono di raddrizzare la gara. Anche il quarto set va agli avversari che hanno avuto sempre il coltello dalla parte del manico con i padroni di casa che con un colpo di coda riescono a costringere l’avversario ai vantaggi. Arriva dunque la prima sconfitta in casa per questa stagione regolare. L’appuntamento è per domenica prossima, sempre in casa contro la Peimar Calci, salvo diversa decisione della Lega Pallavolo in ottica prevenzione coronavirus.

Coach Nunzio Lanci: «Non è stata la nostra migliore partita. Abbiamo provato a giocarcela fino alla fine ma i nostri avversari sono stati più bravi di noi soprattutto nei finali di set a differenza nostra che abbiamo invece perso di lucidità. Il fatto di non aver avuto la solita spinta del pubblico di casa non deve rappresentare una scusante. È nostro dovere continuare ad allenarci come sempre in attesa di quelle che saranno le deisioni della lega o della FIPAV in merito a questo campionato».

TABELLINO

Sieco Service Impavida Ortona – Kemas Lamipel Santa Croce 1-3 (23-25 / 25-23 / 15-25 / 26-28)

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 2, Pesare (L) n.e., Bertoli 10, Sesto 2, Ottaviani 11, Pedron 1, Toscani (L), Del Frà, Salsi, Carelli n.e., Marks 31, Astarita 1, Menicali 10. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Kemas Lamipel Santa Croce: Bargi 11, Mannucci n.e., Andreini n.e., Padura Diaz 22, Di Marco, Acquarone 1, La Rizza 16, Catania, Turri Prosperi, Marra, Colli 12, Mazzon 6. Allenatore: Pagliai Alessandro. Vice Allenatore Douglas Cezar

Durata Incontro: 1h 50’

• I Set: 27’

• II Set: 29’

• III Set: 22’

• IV Set: 32’

• V Set:

Muri Punto:

• Ortona: 9

• Santa Croce: 12

Aces:

• Ortona: 2

• Santa Croce: 3

Errori Al Servizio:

• Ortona: 15

• Santa Croce: 12

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: Talento Matteo (Lucca)

• Secondo: Vecchione Rosario (Salerno)