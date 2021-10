Bellante, ufficializzata la nuova Giunta Comunale

Assegnate deleghe anche ai Consiglieri Comunali

BELLANTE – Il Sindaco di Bellante Giovanni Melchiorre ha disposto, con apposito decreto, la nomina del Vice Sindaco e degli Assessori che andranno a comporre la nuova Giunta comunale per il quinquennio 2021/2026 assegnando alcune deleghe anche ai Consiglieri Comunali di maggioranza.

Il ruolo di Vice Sindaco è stato affidato a Francesca Di Gregorio, Assessore uscente, che avrà le seguenti deleghe: Istruzione, Lavori Pubblici e Infrastrutture, attuazione del PNRR nell’ambito delle deleghe conferite. Conferma in Giunta anche per Teresa Di Berardino a cui sono state assegnate le seguenti deleghe: Cultura, Manifestazioni, Promozione Turistica, Politiche Sociali, Asilo Nido, Turismo sociale e culturale, Associazionismo, attuazione del PNRR nell’ambito delle deleghe conferite. A completare la squadra di governo cittadino l’ex Consigliere Comunale Giovanni Di Michele (Lavoro, Agricoltura, Attività Produttive, Bilancio e Tributi, attuazione del PNRR nell’ambito delle deleghe conferite) e Alessio Compagnoni (Protezione Civile, Sicurezza e Difesa del suolo, Ambiente e attuazione del PNRR nell’ambito delle deleghe conferite).

Il primo cittadino ha inoltre provveduto ad assegnare le seguenti deleghe ai Consiglieri Comunali Gabriella Andrenacci (Comunicazione, Tutela e Benessere animale – rapporti con le associazioni animaliste, Gemellaggi nazionali e internazionali); Giovanni Pompizii (Cura del territorio e del patrimonio comunale – organizzazione e coordinamento delle attività manutentive); Berardo Giosia (Rapporti con i Quartieri e con le Frazioni – Promozione dei Comitati di Quartiere e di zona); Domenico Gambacorta (Sport – Attività Sportiva e gestione degli impianti sportivi).

“Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo ai membri della Giunta ed ai Consiglieri Comunali eletti – sottolinea il Sindaco Giovanni Melchiorre – nella composizione della nuova squadra e nell’assegnazione delle deleghe ho tenuto conto di diversi parametri, a iniziare dalla rappresentanza territoriale, dalle capacità e dalle competenze di ciascuno, per finire con i risultati elettorali conseguiti, sono certo che tutti daranno il massimo e si metteranno a disposizione dei cittadini e del territorio, lavorando ogni giorno nell’interesse di Bellante”.

“Come più volte dichiarato coinvolgeremo nell’attività amministrativa anche i membri della nostra squadra che non sono stati eletti, certi che l’impegno di tutti sarà fondamentale per garantire risultati importanti e, in tal senso, auspico anche il fattivo contributo di una opposizione che saprà essere costruttiva e da stimolo per il sottoscritto, per la Giunta e per la maggioranza tutta. Non ci resta quindi che riprendere il percorso tracciato nel quinquennio appena concluso e proseguire, di slancio, negli importanti progetti già messi in cantiere con l’obiettivo di far crescere sempre più il nostro comprensorio” conclude il primo cittadino.