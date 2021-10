Pescara, trovata eroina e falso tesserino in auto: denunciato 43enne

PESCARA – Una Volante insieme ad un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo hanno notato in via Aterno a Pescara, durante un servizio integrato di controllo del territorio, una fiat Panda guidata da un uomo e hanno deciso di controllarla. L’uomo alla guida della vettura, ha spontaneamente consegnato un involucro con all’interno tre grammi di eroina.

Il capo pattuglia ha deciso di procedere con una perquisizione sia sul veicolo e sia sulla persona ed ha trovato in un vano portaoggetti, accanto alla leva del cambio, un taglierino e delle forbici. Da un marsupio è saltato fuori un porta tesserino simile a quelli in uso alle forze dell’ordine con una placca in metallo dorato con uno stemma della Repubblica Italiana e un tesserino con una foto dell’uomo con una matricola ed una scritta riferita a “Servizi integrati di sicurezza” con il grado di Ispettore.

Il taglierino, le forbici ed il tesserino falso sono stati sequestrati. Al conducente dell’auto, D.L.P. 43 anni di Montesilvano, è stata ritirata la patente e all’auto su cui viaggiava è stato applicato il fermo amministrativo in quanto circolava senza copertura assicurativa obbligatoria e senza revisione periodica.

D.L.P. è stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere e per possesso di segni distintivi contraffatti.