Bellante, nuovo sintetico del campo di calcetto a Borgo Martini Alfonso

BELLANTE – Il Comune di Bellante sistemerà il manto sintetico del campo di calcetto a Borgo Martini Alfonso grazie ad un contributo di 20 mila euro concesso dal Consiglio Regionale

Grazie ad un contributo di 20 mila euro nella Legge di Stabilità appena approvata dal Consiglio Regionale, il Comune di Bellante procederà nei prossimi mesi alla sistemazione del manto sintetico del campo di calcetto situato a Borgo Martini Alfonso.

“Si tratta di una splendida notizia per la quale intendo in particolare ringraziare, a nome della collettività, il Consigliere Regionale Dino Pepe che si è interessato a questa nostra esigenza, presentando uno specifico emendamento che ci ha permesso di accedere a questo contributo – dichiara il primo cittadino, Giovanni Melchiorre – importante non solo perché contribuisce a rinnovare il decoro dell’area, ma soprattutto perché interviene su uno spazio molto frequentato dai nostri giovani e a volte dalle nostre squadre di calcio per gli allenamenti, e mira a garantire la piena sicurezza dei fruitori. Si tratta di una ulteriore risposta concreta ad una esigenza da tempo espressa dalla collettività in quell’area”.