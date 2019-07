Bellante, fondi per nuove imprese nel centro storico: ecco il bando

Melchiorre: “l’obiettivo è duplice: riportare attività produttive nel cuore del nostro territorio e ridare vita a spazi e luoghi che purtroppo hanno visto, negli anni, tante attività abbassare le saracinesche”

BELLANTE – Il Sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre, rende noto che è stato pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la localizzazione di nuove imprese artigianali e/o commerciali nei centri storici di Bellante e Ripattoni.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 151 del 15 ottobre 2018 avente ad oggetto “C.U.P. N. D57D17000540003 – D.P.C.M. 15.10.2015 – INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E CULTURALE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO”, con la quale, tra l’altro, è stato approvato anche il bando relativo alla localizzazione di nuove imprese in ambito artigianale e/o commerciale nei centri storici di Bellante Capoluogo e della località Ripattoni.

Considerata la delibera della Giunta comunale n. 181 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto “D.P.C.M. 15.10.2015 – PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AREE URBANE DEGRADATE – APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO INTERVENTI”, con la quale è stato approvato il nuovo cronoprogramma degli interventi ammessi al finanziamento e rimodulati quelli attinenti al campo sociale e culturale, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, con la nota n. 1023 P-4.25 del 21 febbraio 2019.

Tenuto conto della delibera della Giunta comunale n. 36 del 19 marzo 2019 avente ad oggetto “PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AREE URBANE DEGRADATE – PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE DI APPALTO”, con la quale l’Amministrazione comunale, nelle more della definizione del contributo regionale di compartecipazione alla spesa complessiva degli interventi previsti nel piano comunale finanziato, ha indicato, tra l’altro, quale priorità, l’attuazione degli interventi nel campo sociale e culturale.

Il Comune di Bellante, considerato quanto sopra e in attuazione del progetto avente ad oggetto “interventi per la riqualificazione sociale e culturale”, intende concedere un contributo a fondo perduto in favore di soggetti, di età compresa tra 18 e 40 anni, compiuti alla data del presente bando, che vogliono localizzare una nuova impresa, in qualsiasi forma, in ambito artigianale e commerciale, nelle località del centro storico di Bellante Capoluogo e Ripattoni (nello specifico nelle vie individuate nelle planimetrie allegate al presente bando COLORATE IN GIALLO).

Possono presentare la domanda di contributo al Comune di Bellante, a mezzo raccomandata a/r, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo territorio@pec.comune.bellante.te.it, o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, gli aspiranti imprenditori che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano compiuto i 40 anni e che intendano aprire o trasferire una micro-impresa (meno di 10 dipendenti e meno di €. 2.000.000,00 di fatturato) nel Comune di Bellante.

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere trasmessa entro e non oltre il 02/09/2019. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine di cui sopra. Il contributo a fondo perduto per ciascun beneficiario ammonta ad €. 10.000,00.

“Anche grazie a bandi ed iniziative come questa puntiamo a rilanciare i centri storici di Bellante e Ripattoni – sottolinea il primo cittadino, Giovanni Melchiorre – l’obiettivo è duplice: riportare attività produttive nel cuore del nostro territorio, possibilmente creando occupazione al loro interno, e ridare vita a spazi e luoghi che purtroppo hanno visto, negli anni, tante attività abbassare le saracinesche. Puntiamo così a ripartire dai giovani, dalla loro voglia di fare impresa, dalla riscoperta di antichi mestieri e, magari, da nuovi servizi di ristorazione, dalla voglia di rilanciare le parti più importanti e al tempo stesso più fragili del nostro territorio”.