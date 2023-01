Befana sui trampoli per l’ultimo weekend di Natale a Spoltore

SPOLTORE – Si avvicina l’ultimo fine settimana per Natale a Spoltore, il cartellone natalizio dedicato al Centro Storico. Mercoledì 4 gennaio, alle ore 17.30, la fiaba teatro con Antonella De Collibus in piazza Di Marzio: si tratta di una fiaba raccontata dal personaggio della storia con la partecipazione dei bambini presenti. In caso di pioggia o freddo eccessivo ci si sposterà in biblioteca comunale. Giovedì 5 gennaio appuntamento con il trenino di Babbo Natale, saltato a dicembre per il maltempo, il giocoliere clown e il mago Loran.

Venerdì 6 gennaio Arrivano i Magi (dalle 17.00), una rappresentazione con l’arrivo dei tre saggi nella grotta della Natalità (in piazza D’Albenzio, in quella che prima del 25 dicembre era stata la casetta di Babbo Natale). La partenza è in piazza Di Marzio, e il momento sarà arricchito dalla presenza di angelo, zampognari e caprette nei pressi della grotta. Sono previste inoltre la premiazione del concorso dedicato ai presepi, l’esibizione della white band, la presenza di befane sui trampoli.