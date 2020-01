Befana 2020 in Abruzzo: gli eventi in programma

Archiviati Natale e Capodanno, l’attesa è per l’Epifania che chiuderà le feste. Gli appuntamenti previsti per la Befana 2020 in tutta la Regione



REGIONE – A chiudere le festività natalizie, come da tradizione, sono le iniziative dell’Epifania, “che tutte le feste si porta via“. Il termine Epifania deriva dal greco antico, verbo ἐπιφαίνω, epifàino, che significa “mi rendo manifesto”; è, infatti, è la festa cristiana che celebra la rivelazione di Dio agli uomini nel suo Figlio, il Cristo ai Magi. L’origine di questa festa è antichissima e sembra risalga addirittura al II secondo secolo DC. anche se inizialmente era legata al battesimo di Gesù e non all’arrivo dei Magi al Presepe.

Nella notte dell’Epifania, pervasa da un senso di magia, arriva anche la Befana, la simpatica vecchina amata dai bambini perché porta doni, caramelle, dolciumi e anche un po’ di carbone (dolce) ai bambini che nel corso dell’anno non si sono comportati nel più rigoroso dei modi. Si dice che anche gli animali in quella notte possano parlare.

Ogni regione ha le proprie leggende e tradizioni. In Abruzzo sono tanti gli appuntamenti in agenda. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

I più sportivi potranno partecipare alla pedalata cicloturistica che partirà alle 9 da Giulianova fino a raggiungere Pescara e che prevederà una raccolta fondi per sostenere il Gruppo Abruzzese linfomi. Majambiente organizza una visita guidata, comprensiva di degustazioni, del centro storico di Caramanico Terme. Dalle 15 i Regina Queen Real Experience proporranno il loro tributo alla musica di Freddy Mercury e compagni al Centro Commerciale Arca di Spoltore. Nel pomeriggio la Befana sarà in cento a Montesilvano ma i più piccoli potranno attenderne l’arrivo anche al Centro Commerciale Auchan Borgo d’Abruzzo, con truccabimbi e tanto divertimento. Dalle 18 al Teatro Gianni Cordova Magica Epifania, spettacolo di magia per grandi e piccoli. Dalle 20.30 tombolata a Il Granchio Royal.

Provincia di Chieti

Alle 11.30 la Befana arriverà in volo dal Cielo e dal Mare, atterrerà sulla spiaggia antistante il Pontile di Vasto Marina e si fermerà sulla spiaggia per donare dolciumi, foto e momenti di divertimento. Per i più piccoli Festa sulla neve alla Tana dei Bimbi – Majelletta WE a Pretoro. Dalle 15 la Pro Loco Caldari, in collaborazione con la Pubblica Assistenza e la Protezione Civile, organizza La Befana Volante, dal Campanile della Chiesa San Zeffirino di Villa Caldari. Dalle 18 Concerto dell’Epifania nella Chiesa di San Domenico a Chieti. In serata si gioca a Il cervellone quiz, con serata speciale dedicata alla magia di Harry Potter.

Provincia di Teramo

Dalle 15 a Roseto degli Abruzzi La Befana e la sua carovana: spettacoli, animazione, magie. Dalle 16 la Befana sarà a Giocolandia a Giulianova per consegnare regali e carbone a tutti i bimbi; distribuzione di dolcetti e vin brulè ai più grandi e tombolata. Alle 17.30 la simpatica vecchina arriverà a Civitella del Tronto con un laboratorio di costruzione per bambini; contemporaneamente sfilerà il Presepe vivente a Colonnella. Concerto dell’Epifania alle 18 nella Chiesa di Sant’Agostino ad Atri e alle 19 nel Duomo di San Flaviano a Giulianova. In serata, alle 21, al PalaEventi di quest’ultima località va in scena lo spettacolo comico A Nu Cert Pund.

Provincia de L’Aquila

Alle 12 la Befana scenderà dal campanile di Tagliacozzo e alle 17 dal Castello di Capestrano e dalla Torre dell’orologio ad Aielli. A partire dalle 15 ultimo grande appuntamento delle feste natalizie al Centro Borgo Nuovi Acquisti a Sulmona: un pomeriggio di giochi, intrattenimento ed una golosa degustazione. Dalle 16 la Befana sarà in piazza Duomo a L’Aquila con tanti regali: saranno distribuiti cioccolata calda per i piccoli e vin brulè per i più grandi. Alle 17 la Compagnia Teatrale “La Favola Bella” porterà sul palco del Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila “La vera storia de La Bella e la Bestia”.