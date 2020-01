Montesilvano, visita del sindaco alla struttura delle Naiadi

“Con il direttore Di Matteo abbiamo ragionato su sinergie sportive, turistiche e ricreative da realizzare con la nostra città. Le Naiadi potrebbero ospitare degli eventi del cartellone estivo delle manifestazioni”

MONTESILVANO – Questa mattina, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha visitato la struttura delle Naiadi e incontrato il direttore generale dell’impianto sportivo, Nazzareno Di Matteo, Il tour all’interno della struttura è iniziato dal Pala Pallanuoto, dove la nazionale maschile italiana under 16 è impegnata in un collegiale, in vista dei Mondiali di luglio, la squadra alloggia in un albergo di Montesilvano.

“Sono molto soddisfatto – ha affermato De Martinis – della struttura molto accogliente e ben tenuta. Con il direttore Di Matteo abbiamo ragionato su sinergie sportive, turistiche e ricreative da realizzare con la nostra città. Le Naiadi potrebbero ospitare degli eventi del cartellone estivo delle manifestazioni visto che nella zona a sud del nostro territorio non abbiamo location idonee. Ragioneremo anche per eventuali opportunità sociali, pensando agli impianti sportivi in relazione alle persone disabili presenti in città”.

“Un’occasione preziosa per Le Naiadi – ha dichiarato Di Matteo – visto il ruolo che potrebbero tornare ad avere ai fini della valorizzazione del territorio. Data la posizione geografica, Montesilvano e Pescara si tengono la mano attraverso questa gloriosa struttura che, con le sue grandi possibilità, potrebbe essere lo scenario migliore per eventi di rilievo, legati al turismo sportivo, culturale e sociale. Un ringraziamento al sindaco De Martinis per la sua visita e per la collaborazione che ne conseguirà”.