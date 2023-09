Battipaglia – Panthers Roseto 61-75: il racconto del match

CAMPOBASSO – Si è da poco conclusa la prima semifinale della 6° edizione del Torneo “Campobasso per lo sport” e le ARAN Cucine Panthers Roseto hanno battuto Battipaglia (75-61) al termine di una prova di squadra letteralmente meravigliosa.

Fin dalle prime battute, le ragazze di coach Padovano hanno preso in mano le redini del gioco, mettendo in grande difficoltà una formazione di categoria superiore che può vantare due giocatrici straniere di assoluto livello.

La partita delle Panthers è stata caratterizzata prima di tutto dall’altruismo, un elemento che si è visto in maniera palese per tutti e 40 i minuti, che ha certificato come questa sia una squadra che ha voglia e piacere di giocare insieme, di trovare il passaggio migliore per permettere il tiro migliore e di sbattersi in difesa.

“Le ragazze hanno fatto davvero una grande partita. – ha dichiarato a caldo il Direttore Sportivo, Massimiliano Pasini – Abbiamo dominato contro una formazione di Serie A, credo che queste ragazze meritino la fiducia della città di Roseto e dei tifosi. Ci aspettiamo quindi una campagna abbonamenti entusiasmante perché questi primi risultati sono molto incoraggianti e promettenti”.

Domani si disputerà la finale del torneo con palla a due alle ore 18:00.