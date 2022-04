Memorial Giulio Iampieri-Vincenzo Tarquini domani a Corropoli

CORROPOLI – Sabato pomeriggio (23 aprile) di corsa a Corropoli per lo svolgimento del Memorial Giulio Iampieri-Vincenzo Tarquini per amatori che torna nella cittadina della Val Vibrata a distanza di tre anni dopo la pandemia.

In collaborazione con l’Acsi Teramo, a curare nei minimi particolari l’organizzazione il Team Go Fast Events, a riconoscenza dell’impegno e della tenacia che profonde come sempre nel dietro le quinte di una manifestazione ciclistica sia a livello amatoriale che giovanile, grazie anche al supporto degli sponsor GLS, GS, OSLV, Di Giuseppe Costruzioni Generali, Go Infoteam, Tecnotel, Leoncini sas, EDF, Witel, Alimentha, Italtrasporti srl, Cykel Web Agency, AK Bike Store, Imperfetto Parrucchieri, SL2 Cycling Wear, Gruppo Assimoco, Free Bike Chieti Scalo, Bosica Impianti, Santucci&Di Silvestre, Surfaces, RP controsoffitti, Breath to be fine e DML Impianti.

Per tutti i partecipanti, ritrovo alle 13:30 a Corropoli in Piazza Plebiscito da dove alle 15:00 è prevista la partenza della Gara-1 (tutta la seconda serie, gentlemen B di prima serie, supergentlemen A-B e le donne) con sette giri di un anello vallonato di 7 chilometri tra il centro di Corropoli e le frazioni limitrofe di Abbadia e San Giuseppe (via San Giuseppe, viale dei Celestini, via Foschi, via Rosati, via De Gasperi, viale Piane San Donato e viale Roma). Seconda partenza alle 16:30 circa per la Gara-2 (prima serie) con otto giri agonistici sul medesimo circuito.