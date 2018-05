Basket, Amatori Pescara sfida decisiva contro Valmontone

PESCARA – Domenica 6 maggio alle 18:00 appuntamento al Pala Aterno Gas&Power di Pescara con la sfida Amatori Pescara – Virtus Valmontone. Si tratta della gara3 tra le due squadre, decisiva per la andare avanti. Se Pescara riuscirà a battere i casilini, se la vedrà con la vincente del match tra Barcellona e Civitanova. In Gara1 i siciliani si sono imposti con un perentorio +27, per poi perdere abbastanza nettamente in trasferta. Ricordiamo che le semifinali si giocheranno al meglio delle cinque sfide. Ingresso gratuito per i ragazzi minorenni al palazzetto e per chi non potrà seguire di persona il match potrà trovare aggiornamenti sulle pagine Facebook amatoribasketpescara e pescarabasket.

Pescara e Valmontone dunque incrociano di nuovo le spade e stavolta una delle due squadre dovrà fermarsi definitivamente e guardare l’avversaria volare e andare avanti. Questa partita vale più di un primo turno anche per il valore espresso dalle due squadre, che stanno mostrando un ottimo basket e che già durante la regular season avevano fatto intuire di poter competere per piazzamenti importanti. Si torna a giocare a Pescara e l’Amatori vuole estasiare di nuovo il suo pubblico, come accaduto due giorni fa in trasferta, dove ha ottenuto una vittoria decisiva con il punteggio di 83-78, facendo impazzire di gioia i tifosi in trasferta e raccogliendo su tutti i mezzi di comunicazione della società un’enorme dimostrazione di affetto e sostegno da parte della cittadinanza pescarese.

L’equilibrio che vi stiamo raccontando tra gli abruzzesi e i laziali non è un’eccezione nel quadro generale di questi playoff, anzi: i due tabelloni che sono scaturiti dall’incrocio tra le migliori squadre del girone C e quelle del girone D vedono tantissime situazioni di parità. Soltanto San Severo si è già qualificata alla semifinale, regolando Scauri con un perentorio 2-0. Le altre sette sfide sono clamorosamente tutte sull’1-1 e, anzi, il fattore campo è stato praticamente sempre rispettato; fanno eccezione, ovviamente, soltanto Amatori e Valmontone, che hanno perso tra le mura amiche per poi espugnare il campo dell’avversaria.

Il coach Rajola

“Penso che sarà una partita bellissima, è un dentro o fuori di vitale importanza e credo che le due squadre si giocheranno ogni pallone alla morte. Tutti i giocatori hanno dimostrato che nessuno vuole mollare nemmeno un centimetro e mi sembra che Gara2 lo abbia davvero fatto vedere: è stata una gara incredibile dove si rispondeva colpo su colpo. Noi dovremo fare un grande sforzo, sotto ogni punto di vista: fisico, tattico e mentale. Certe gare si vincono davvero con la testa, superando i propri limiti, andando oltre la stanchezza e la fatica, perchè giocare tre partite in sette giorni non è mai facile, soprattutto quando le sfide hanno questa intensità. Ormai le squadre si conoscono bene e credo che ci sarà grande tensione agonistica. Ci siamo guadagnati il fattore campo e stavolta dobbiamo farlo valere, stavolta non possiamo deludere i nostri tifosi, che potranno, anzi, darci la spinta in più, magari quella decisiva per passare il turno”.

Giovanili

Weekend speciale per tutta la pallacanestro cittadina: Pescara Basket, nel campionato di serie C Silver, oggi gioca un altro dentro o fuori contro il Basketball Teramo, dove chi vincerà si guadagnerà la salvezza, mentre la perdente sarà condannata alla retrocessione; il match si gioca a Pescara nello stesso palazzetto in cui gioca la serie B, alle 20:45. Ma non è tutto, anzi: l’Under 16 Amatori guidata da coach Di Iorio va sul campo neutro di Fossombrone per giocare il primo spareggio sulla strada delle finali nazionali, contro il Leoncino Basket Mestre.