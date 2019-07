Bar Valpescara compie 50 anni e ottiene la targa di “Attività Storica”

Marinucci: “Tre generazioni che hanno accompagnato e contribuito alla crescita della comunità di San Giovanni Teatino”

SAN GIOVANNI TEATINO – Emozione ed affetto questa mattina durante la consegna della targa di “Attività Storica” al bar Valpescara di Leone Teseo da 50 anni sul territorio comunale di San Giovanni Teatino.

“Un traguardo eccezionale per la famiglia Teseo alla conduzione di un’attività ‘storica’ – ha detto il Sindaco Luciano Marinucci – che ha contribuito, attraverso tre generazioni alla crescita della nostra comunità”.

Mezzo secolo festeggiato questa mattina con una cerimonia nella storica attività di via Sinello alla quale sono intervenuti tanti amici e clienti ‘storici’. Il Sindaco Luciano Marinucci, il Vicesindaco Giorgio Di Clemente e l’assessore Ezio Chiacchiaretta hanno consegnato nelle mani di Walter, figlio di Leone, della moglie Nada Chiavaroli e del figlio Patrizio, che ora gestisce il bar, la targa, copia della licenza di 50 anni fa ed una pergamena con la seguente dedica:

“Per i 50 anni di attività, durante i quali con costanza, impegno ed empatia ha rappresentato e continua a rappresentare, di generazione in generazione, un punto di riferimento irrinunciabile per al storica contrada di ‘Li Vasse’ e per il territorio”.