Abruzzo, Bando Unpli( Pro Loco) 2018: 46 posti per il Servizio Civile

ABRUZZO – Sono pubblicati i Bandi 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e all’estero.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti.

LA DOMANDA VA PRESENTATA ALL’ENTE (sede di servizio civile) CHE REALIZZA IL PROGETTO PRESCELTO

Per UNPLI 1835 posti su oltre 600 sedi di servizio civile.

IL PROGETTO DELLE PRO LOCO ABRUZZESI DI 46 POSTI E’ COSI RIPARTITO

PRO LOCO TORNIMPARTE (3) POSTI

COMUNE TORNIMPARTE (3) POSTI

PRO LOCO COPPITO (3) POSTI

PRO LOCO ROCCA DI MEZZO (3 POSTI

PRO LOCO NAVELLI (2) POSTI

PRO LOCO PRATOLA PELIGNA(3) POSTI

PRO LOCO PETTORANO SUL GIZIO (2) POSTI

PRO LOCO GORIANO SICOLI (3) POSTI

PRO LOCO SAN SEBASTIANO DEI MARSI (2) POSTI

PRO LOCO BALSORANO (2) POSTI

PRO LOCO CRECCHIO (3) POSTI

PRO LOCO ROMAGNOLI (2) POSTI

PRO LOCO BUCCHIANICO (3) POSTI

PRO LOCO VALDISANGRO (3) POSTI

FEDERPROLOCO UNPLI TERAMO ( 2) POSTI

PRO LOCO SAN GIORGIO DI CROGNALETO (2) POSTI

PRO LOCO TORRICELLA SICURA (2) POSTI

PRO LOCO LETTOMANOPPELLO ( 2) POSTI

N.B- PER LA MODULISTICA RIVOLGERSI ALLE SINGOLE SEDI PROLOCO

OPPURE AL SITO http://www.serviziocivileunpli.net/?page_id=2481 – CELL.333/4203169