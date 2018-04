Bandiere Verdi, Guardia Costiera di Pescara alla cerimonia

MONTESILVANO – La Cerimonia Nazionale di Consegna della Bandiera Verde, riconoscimento assegnato alle località italiane a misura di bambino, organizzata per il secondo anno consecutivo a Montesilvano e che si sta tenendo dal 24 al 25 aprile presso il Pala Dean Martin, si riconferma un evento dedicato alle vacanze al mare con i più piccoli ed al turismo familiare.

Quest’ anno ha visto la partecipazione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pescara. Nella giornata di apertura dell’evento si è tenuto anche il IV convegno nazionale delle Bandiere Verdi, nel corso del quale, oltre agli interventi scientifici di illustri pediatri di fama europea, è stato invitato, quale relatore, il Direttore Marittimo di Pescara, il Capitano di Vascello Donato De Carolis. L’intervento, dal titolo “La Guardia Costiera e la sicurezza in mare. Compiti istituzionali ed attività operative”, ha permesso innanzitutto di mettere in luce il ruolo istituzionale del Corpo, descrivendo le peculiarità operative nell’attività di soccorso in mare ed i mezzi aeronavali in uso.

Particolare attenzione è stata riservata alla parte dedicata all’analisi dell’annegamento in età pediatrica quale causa principale di morte a livello internazionale, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, invitando la qualificata platea scientifica presente a stimolare nei genitori un sempre maggiore approccio all’acquaticità dei più piccoli, a non sottovalutare mai i pericoli insiti nel mare e ad insegnare il rispetto delle regole in spiaggia.

L’ultima parte della presentazione ha sottolineato l’impegno del Corpo a favore dei bambini ed in particolare dei piccoli migranti, con la nomina della Guardia Costiera, nel Dicembre 2016 a “Goodwill Ambassador” dell’Unicef, “perché con il suo impegno profuso in mare e a terra nell’attuale emergenza che coinvolge l’area del Mediterraneo, rappresenta ovunque lo spirito di solidarietà che deve animare tutti coloro che hanno a cuore le sorti dei bambini e delle bambine del mondo”